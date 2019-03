Sondage CRA : les conservateurs de Blaine Higgs consolident leur avance

Le plus récent sondage de la maison Corporate Research Associates indique que si des élections avaient lieu maintenant, les progressistes-conservateurs au Nouveau-Brunswick l'emporteraient avec 42 % du vote populaire.

Ils avaient obtenu l’appui de 32 % des Néo-Brunswickois lors des élections de septembre dernier ce qui leur avait donné 22 sièges, un nombre insuffisant pour former un gouvernement majoritaire.

Ils ont fini par former un gouvernement minoritaire en décembre avec l’appui de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, après une tentative infructueuse du gouvernement libéral sortant pour gouverner.

Les libéraux de Brian Gallant avaient obtenu 38 % du vote populaire lors des élections de septembre, mais ils sont depuis descendus à 29 %. Les verts recueillent 14 % des appuis, l’Alliance des gens du N.-B. 9 % et le NPD, 6 %.

Le sondage a été réalisé auprès de 800 Néo-Brunswickois du 5 au 19 février. Sa marge d’erreur est de 3,5 %, 19 fois sur 100.

Blaine Higgs, le plus populaire des chefs

Ce coup de sonde indique également que la majorité des répondants, soit 56 %, sont satisfaits de la performance du gouvernement Higgs, dont le chef est également le plus populaire parmi les leaders.

Ils sont 29 % à estimer que Blaine Higgs est le plus apte à occuper la fonction de premier ministre et 17 % à choisir le « prochain chef du parti libéral ». Brian Gallant a démissionné en novembre dernier et sera remplacé le 22 juin, lors du congrès à la direction du Parti libéral.

En ce qui concerne les intentions de vote, le quart des répondants étaient indécis, 7 % n’ont pas voulu révéler leur choix et 3 % n’ont pas l’intention de voter.