Un système d'alerte de la GRC pour informer la population par message texte ou courriel

Les habitants du sud de la Saskatchewan pourront désormais être renseignés par message texte, courriels et appels téléphoniques sur les activités criminelles qui se déroulent dans leur secteur.

En s’inscrivant, chaque résident pourra déterminer la façon dont il souhaite être informé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

« Nous savons que les gens de notre province veulent des informations qui les aideront à assurer la sécurité de leur famille et de leur domicile », a déclaré Christine Tell, ministre des Services correctionnels et des Services de police.

La GRC évaluera l’efficacité de ce système d’alertes criminelles avant qu’il soit utilisé dans toute la province.

« Lorsqu'un détachement de la GRC est informé d'un incident ou d'un crime, il peut émettre un avis par le système et les résidents, qui se sont inscrits au programme, seront informés de ce qui s'est passé », a déclaré le commissaire adjoint de la GRC Mark Fisher.

Pour s’inscrire, la GRC vous invite à vous rendre sur les sites internet de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan ou l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan.