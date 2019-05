Cécile Vermette raconte Sainte-Geneviève et Iberville

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

« J’ai commencé en 1943 à l’âge de 6 ans. Il n’y avait pas de maternelle ni de prématernelle dans ce temps-là, précise-t-elle. Celle qui enseignait la première année était ma tante, alors ça a été assez facile pour moi. Je me souviens que je restais à l’école la semaine avec les maîtresses parce que mon père trouvait que l’école était trop loin pour me conduire et venir me chercher chaque jour. »

En avril de cette même année, le père de Cécile déménage à Saint-Malo avec sa famille. Cécile poursuivra donc ses études à Saint-Malo, avec les religieuses de l’école Iberville.

Pour Cécile, le début de cette aventure a été ardu. « Je ne connaissais personne, j’ai trouvé ça difficile, dit-elle. Il y avait une fille qui, au lieu de m’aider, cachait toujours ma tuque ou mes mitaines. Parfois, tout le monde était parti de l’école et moi, je cherchais encore mes choses. »