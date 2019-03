La hausse du coût des travaux au lac à la Tortue ravive des inquiétudes à Shawinigan

La crainte d'une nouvelle hausse de taxe inquiète des citoyens. La Ville de Shawinigan a annoncé mardi que les travaux d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue vont coûter 6,8 millions de dollars de plus que prévu, ce qui ravive les inquiétudes et la frustration de certains résidents.