Un club de boxe qui attire surtout des femmes

Non seulement il attire surtout des femmes, mais il compte surtout sur des entraîneuses. De plus, les deux propriétaires sont également des femmes, dont Julie Houde.

La boxe a été très récemment ouverte aux femmes. Je pense que c'est en 1997 que les femmes ont [pu] faire de la boxe compétitive. Donc, avant ça, c'était vraiment juste limité aux hommes. Ça explique pourquoi, puis aussi, c'est la nature humaine peut-être d'aller frapper quelque chose, d'aller se battre. C'est plus un trip masculin qu'un trip féminin.

Julie Houde est l'une des deux femmes copropriétaires du club de boxe Queensberry Rules de Dartmouth. Photo : Radio-Canada

Son club de boxe est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes. Anthony Cole y a d’ailleurs été attiré par le fait qu’il offre des classes pour ceux qui n’ont jamais pratiqué la boxe. Il s’y rend avec sa conjointe.

Il dit apprécier les cours en groupe, qui ne sont normalement pas offerts dans les clubs de boxe traditionnels. On s’y entraîne en solitaire à moins d’acheter les services d’un entraîneur.

Anthony Cole apprécie les cours de boxe donnés par Queensberry Rules. Photo : Radio-Canada

De la boxe authentique

Queensberry Rules est un vrai club de boxe et non un centre de conditionnement qui intègre des exercices s’apparentant à la boxe, explique Julie Houde.

On introduit le sport, le vrai sport. On n'est pas boxercise comme ils disent. On a des instructeurs qui sont des boxeurs professionnels, qui ont eu des combats, qui savent comment expliquer le vrai sport de la boxe. Donc je pense qu'on est perçu comme un autre gym de boxe, mais avec une approche différente.

Cette approche convient parfaitement à Annette Comeau de Dartmouth.

Ce que je dirais aux gens qui disent que la boxe c'est un sport d'homme, c'est que je ne suis pas d'accord avec ça. La boxe c'est un sport [pour] les hommes, les femmes de tous les âges.

Annette Comeau (à gauche) se sent très à l'aise de pratiquer la boxe. Photo : Radio-Canada

D’après un reportage de Paul Légère