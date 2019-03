La CCN dévoile jeudi son nouveau plan de développement des plaines LeBreton

La semaine dernière, la CCNCommission de la capitale nationale a mis fin au processus qui avait été amorcé en 2015 alors que la médiation entre les partenaires du projet RendezVous LeBreton, Eugene Melnyk et John Ruddy, a échoué.

Le nouveau processus devrait être plus inclusif et créatif selon l'organisme, et il s'appuiera sur des consultations auprès de la population.

Eugene Melnyk, le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, et John Ruddy de Trinity Group étaient partenaires dans le projet RendezVous LeBreton, qui comprenait la construction d'un nouvel aréna pour les Sénateurs et la construction d'immeubles en copropriété, un projet évalué à 4 milliards de dollars.

Deux conseillers, Mathieu Fleury et Catherine McKenney, ont mentionné qu'ils aimeraient voir un projet à plus petite échelle, voir plusieurs projets, où on pourrait y développer des logements sociaux et des écoles, notamment.

De son côté, le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui siège au conseil d'administration de la CCNCommission de la capitale nationale , a mentionné mercredi qu'il tenait toujours à la construction d'un nouvel aréna pour les Sénateurs sur le site et qu'il n'est pas en faveur d'un projet morcelé.

Il s'agira de la première conférence de presse pour le nouveau dirigeant de la CCNCommission de la capitale nationale , Tobi Nussbaum, l'ancien conseiller municipal du quartier Rideau-Rockcliffe, en poste depuis le 4 février.

Plus de détails à venir