Accident d’OC Transpo : nouvelle poursuite contre la Ville d'Ottawa et la chauffeuse

Lynn Ellis et son mari, Martin Fischer, sont les plaignants de la poursuite déposée en cour, mardi.

Mme Ellis demande notamment 325 000 dollars en dommages pour ses souffrances, 2 millions de dollars pour perte de revenus passés et à venir et 4 millions pour les coûts liés aux traitements.

De son côté, son mari demande 50 000 dollars pour la perte de soins, de conseils et de compagnie.

La poursuite prétend que le 11 janvier 2019, Mme Ellis prenait place au niveau supérieur de l’autobus à deux étages d’OC Transpo que conduisait Aissatou Diallo lorsque l’accident est survenu, lui causant des blessures permanentes et sérieuses .

À l’impact [Mme Ellis] fut projetée hors de son siège et au sol alors que sa jambe droite était prise , peut-on lire dans le document.

Elle aurait vu son amie mourir

La poursuite prétend aussi que Lynn Ellis a subi de telles blessures qu’elles vont l'empêcher de marcher normalement à jamais , en plus de traumatismes à la suite de l’événement, notamment parce qu’elle aurait été témoin de la mort de son amie, assise à côté d’elle.

Mme Ellis souffre d’un choc nerveux, d’insomnie et de syndrome de stress post-traumatique, allègue la poursuite.

Par ailleurs, Mme Ellis soutient que sa résidence ne répond plus à ses besoins et qu’elle aura besoin de soins et de traitements médicaux et physiques pour le reste de sa vie. Selon la poursuite, Mme Ellis ne peut plus travailler et elle devra utiliser une canne et une marchette pour le reste de sa vie.

La poursuite allègue que Mme Diallo et la Ville seraient responsables de la négligence alléguée de la chauffeuse et que la Ville serait responsable de la formation de la chauffeuse qui aurait été inadéquate, selon les plaignants.

La Ville serait aussi responsable de la conception, la construction et l’entretien inadéquats du Transitway et des abribus, allègue la poursuite. La Province, elle, serait responsable de ne pas exiger que des véhicules de transport collectif soient équipés de ceintures de sécurité.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée en cour.