Le ministre des Gouvernements locaux suggère au maire de Tracadie de démissionner

Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Jeff Carr, estime que le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier, devrait céder sa place s'il n'arrive pas à s'entendre avec le conseil municipal.

Tout le monde est remplaçable, a déclaré le ministre Carr, mercredi. Alors le maire est remplaçable s’il ne croit pas pouvoir faire le travail et qu’il a épuisé tous ses recours. »

Le ministre compare la situation à celle d’une équipe de hockey qui n’arrive pas à gagner et dont l’entraîneur se résigne à démissionner.

Dans une lettre datée du 25 février, Denis Losier a demandé au ministre de placer sa municipalité sous tutelle. Depuis mon élection en mai 2016, il m’a toujours été impossible de pouvoir maintenir un climat de travail positif et collaboratif à l’intérieur de ce conseil municipal , peut-on lire dans sa lettre.

La Loi sur les municipalités ne permet pas à un maire de demander la mise sous tutelle de sa municipalité sans l’appui du conseil municipal, souligne le ministre Carr.

« Je crois fortement que nous avons frappé le cap du non-retour au calme », affirme le maire Denis Losier dans sa lettre au premier ministre Blaine Higgs, Photo : Radio-Canada / René Landry

Le gouvernement ne nommerait un administrateur pour gérer une municipalité que si la demande suivait l’adoption d’une résolution par le conseil municipal, précise Jeff Carr.

Pas d’aide formelle pour les municipalités en crise, déplore l’ AFMNB Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick

Le conseil municipal est divisé en deux camps ayant des différends. Devant cette impasse, le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Luc Desjardins, croit qu'un mécanisme devrait être créé pour aider les municipalités en crise.

On va laisser ça aux conseils municipaux à gérer. Comme association, on peut leur servir de guide, des fois, lorsqu’ils peuvent nous demander conseil. Mais il n’y a pas de mécanisme formel au Nouveau-Brunswick pour intervenir dans ces moments-là. C’est peut-être ça vers quoi il faudrait regarder. Il y a d’autres provinces, comme le Québec par exemple où on a une commission municipale. C’est ce qu’on avait demandé [...] lors de la révision de la Loi sur la gouvernance locale, mais ça n’a pas été accepté par la province , explique Luc Desjardins.

Avec des renseignements de Gabrielle Fahmy, de CBC