Affaire SNC-Lavalin : Justin Trudeau fera une déclaration publique ce matin

La controverse a éclaté le 7 février. Le Globe and Mail avait révélé que l’ex-ministre de la Justice et procureure générale Jody Wilson-Raybould avait fait l’objet de pressions inappropriées dans ce dossier afin que SNC-Lavalin évite un procès criminel et obtienne un accord de réparation.

Un tel accord permet à une firme d’admettre les faits qui lui sont reprochés et de payer une amende, afin d’éviter un procès et, ultimement, une condamnation qui aurait pour conséquence de l’empêcher d’obtenir des contrats publics pendant 10 ans.

Dès les premiers moments de cette crise et par la suite, Justin Trudeau a répété le même message, à savoir qu’aucune pression indue n’avait été exercée pour éviter un procès à SNC-Lavalin, et que le gouvernement pesait dans la balance ses inquiétudes quant au sort des 9000 employés dans le respect du principe de l’indépendance judiciaire.

Le 27 février, Mme Wilson-Raybould a livré un témoignage percutant devant les membres du comité parlementaire de la justice. Elle a déclaré avoir été la cible de pressions constantes et soutenues de la part de membres du gouvernement cherchant à s'ingérer politiquement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, « dans une tentative inappropriée pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation ».

La députée de Vancouver Granville, qui a quitté le cabinet Trudeau le 12 février, a écorché l’ex-secrétaire principal de M. Trudeau, Gerald Butts, au cours de son témoignage.

M. Butts, qui démissionné dans cette affaire le 18 février, a témoigné devant le comité parlementaire de la justice hier. Il a soutenu que Jody Wilson-Raybould ne s’est jamais plainte d’avoir subi des pressions inappropriées dans le dossier SNC-Lavalin avant que le premier ministre l’informe qu’elle serait touchée par un remaniement ministériel le 7 janvier.

« La seule chose que nous avons demandée à la procureure générale, c’est d’obtenir un deuxième avis. Et nous avons aussi clairement indiqué qu’elle était libre d’accepter ou non cet avis », a notamment indiqué Gerald Butts.

M. Butts a reconnu sans détour que le premier ministre Trudeau a « donné et maintenu une directive claire » au Cabinet et au Bureau du Conseil privé dans le dossier.

« Cette directive visait à s’assurer que les milliers de personnes dont les emplois étaient et – cela vaut la peine de le répéter – sont toujours à risque demeurent au premier rang de nos préoccupations en tout temps », a-t-il affirmé.

Un témoignage « pas crédible »

Le témoignage de l’ex-secrétaire principal de Justin Trudeau n’a pas ému le chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer, et le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh.

M. Scheer considère que le témoignage de Gerald Butts valide indirectement le fait qu’une campagne « coordonnée, soutenue et indésirée pour interférer avec un processus juridique indépendant » a été conduite par Justin Trudeau et ses conseillers.

Pour sa part, M. Singh a soutenu que le témoignage de M. Butts « n’est pas crédible et défie la logique ».

Avec La Presse canadienne