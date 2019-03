Un couple de Kapuskasing manque à l’appel après avoir quitté Sudbury en hélicoptère

Jody et Nicole Blais, originaires de Kapuskasing, ont quitté Sudbury à bord d'un hélicoptère lundi soir et n'ont pas donné de nouvelles depuis.

Selon le capitaine Graeme Cooke du centre de recherche et sauvetage, le couple aurait décollé de Sudbury en direction de Kapuskasing à 18 h 44, le lundi 4 mars. Un vol qui s’effectue en un peu plus d'une heure et demi en temps normal selon M. Cooke.

Jointe par téléphone, la famille de Jody Blais dit ne pas avoir eu de contact avec ce dernier depuis lundi.

C’est un ami et partenaire d’affaires de Jody, Gilbert Mondoux, qui a tiré la sonnette d’alarme mercredi matin. J’ai envoyé un courriel à Jody lundi midi, et pas de réponse le soir. J’ai renvoyé un texte mardi, et je me suis dit qu’il était occupé, et je lui ai réécrit mardi soir et mercredi toujours pas de réponse, et c’est là que j’ai sonné l’alarme , a-t-il confié par téléphone à Radio-Canada.

Mercredi matin, Michel Blais, le frère de Jody, a contacté le centre de recherche et sauvetage après l'appel de M. Mondoux et les recherches ont commencé la journée même, selon lui.

Charlene Blais, la soeur de Jody, a partagé une publication sur Facebook qui a été largement relayée.

Tard mercredi soir, les recherches n’avaient pas encore abouti et se poursuivaient encore, selon la famille et le centre de recherche et sauvetage.

Les équipes de recherche invitent les personnes ayant aperçu un hélicoptère Robinson R66 de couleur gris clair et avec des lignes oranges et blanches sur le côté à contacter le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage au 1-800-267-7270.

L'hélicoptère de Jody et Nicole Blais est un Robinson R66 de couleur grise. Photo : Courtoisie de la famille

Selon Gilbert Mondoux, qui cite les informations des équipes de recherche, la boîte noire de l’appareil n’aurait pas émis de signal. La boîte noire n’a pas été déclenchée , dit-il, expliquant que celle-ci émet généralement un signal que les autres appareils peuvent repérer en cas de gros impact.