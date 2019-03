Le racisme contre les Autochtones ne sera plus toléré dans le hockey senior au N.-B.

Le hockey senior au Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri du racisme dans les arénas. Au cours du dernier mois, des partisans ont proféré des insultes envers des joueurs autochtones des Navigators de Baie-Sainte-Anne lors de parties à Tracadie, Neguac et Caraquet.

Quand j’ai entendu ce son si familier, un “cri de guerre” avec la main devant la bouche, je savais que quelque chose se passait, déplore le défenseur micmac Dusty Levi. Personne n’est autorisé à utiliser ce symbole.

En deuxième période, lors d'un match récent, un spectateur des Alpines de Tracadie franchit les limites de la décence. L’insulte « bande de sauvages » est lancée en direction des joueurs. Dusty Levi n’apprécie pas et signale le geste à l’arbitre.

Tu te sens bas, tu ne te sens pas bien à l’intérieur. Tu ne peux rien faire contre ça, à part continuer à jouer au hockey. Dusty Levi

Dusty Levi, à droite, s'affirme sur la patinoire avec une style de jeu robuste. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Émilie Chiasson

Les Navigators comptent sept joueurs originaires de la Première Nation d’Elsipogtog. Dimanche à l’aréna de Tracadie, ils ont essuyé des insultes raciales pour la troisième fois en un mois. Dusty Levi s’est levé dans le vestiaire lors du deuxième entracte.

J’ai dit à nos joueurs, pas seulement aux Autochtones, à tous les joueurs : ne vous en faites pas, taisez-vous, et maintenant on joue au hockey.

Son père lui a appris très jeune à composer avec le racisme à l’aréna. Les propos indécents pleuvaient sur les patinoires de la province dans les années 1990, se souvient-il. Au cours du dernier mois, c’est devenu plus difficile.

J’ai six enfants. Mon plus vieux joue pee-wee et pour la première fois de sa vie je dois lui parler de racisme parce qu’il vient voir mes matchs et il entend ce qui se passe , regrette Dusty Levi.

Alors que la partie était égale 2-2 après deux périodes, les Navigators ont été fouettés par le discours de leur coéquipier et ils ont remporté le match 5-2. Ils ont d’ailleurs vaincu à tous les matchs ponctués de propos haineux.

Malgré la victoire, cet incident est devenu la goutte qui fait déborder le vase. Une employée de l’équipe a déposé une plainte officielle auprès de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur ( LHSACLigue de hockey senior Acadie-Chaleur ). Le circuit a répondu mercredi avec une politique de tolérance zéro envers les comportements racistes des partisans.

La ligue se prend en main

Le président de la LHSAC, Charles E. Albert, a promis de renforcer les mesures de sécurité pour les prochains matchs. Les partisans sont maintenant sommés en début de partie de demeurer respectueux, sans quoi ils seront expulsés.

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a décidé de suivre les pas de la Ligue nord-américaine de hockey et de prendre des mesures afin d’éliminer les gestes et propos racistes, sexistes ou homophobes lors de leurs activités , affirme la ligue par voie de communiqué.

La semaine dernière, des propos racistes proférés envers un joueur d’origine afro-canadienne au Québec avaient soulevé l’indignation des partisans de hockey. Le hockeyeur Jonathan-Ismaël Diaby a témoigné de son expérience à l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir.

Entrevue avec Georges Laraque, Jean-François Laplante et Jonathan-Ismaël Diaby

Le même soir, le président de la LHSAC prenait connaissance de l’incident de Tracadie et de l’entrevue de Jonathan-Isamël Diaby.

L’entrevue à Tout le monde en parle et la vidéo qui est sortie je me suis dit, c’est le temps de prendre des mesures si on ne veut pas que ce qui s’est déjà produit chez nous se reproduise et même pire encore , relate Charles E. Albert.

La ligue n’a pas les mêmes pouvoirs dans les gradins que sur la patinoire. Sanctionner les partisans est plus ardu que de s’en prendre aux joueurs, tous régis par des règlements.

C’est la responsabilité de l’arbitre de voir que ces personnes sont averties de se calmer, ou au pire aller, de les exclure de l’aréna. Charles E. Albert, président de la LHSAC

Les Alpines de Tracadie ont bien reçu le mot d'ordre de la ligue et ils songent à installer des caméras de surveillance dans l’aréna pour la prochaine saison. On ne voulait certainement pas voir ces gestes-là arriver dans un aréna , se défend le directeur des Alpines de Tracadie, André Saulnier.

Climat malsain à l’aréna

Les joueurs des Alpines et des Navigators se désolent des commentaires haineux proférés par certains de leurs partisans. Ces incidents ne sont pas des événements isolés.

Dusty Levi était frustré, il était en colère , se rappelle le gardien de but des Navigators, Marc Richard. À ses yeux, le racisme semble en recrudescence. C’est l’année que j’ai trouvé qu’il y a eu le plus de problèmes.

Marc Richard, gardien de but des Navigators de Baie-Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Émilie Chiasson

Mais la LHSAC Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur ne fait pas exception. L’enseignant dans la trentaine déplore un climat qu’il a connu dans les autres ligues de hockey senior. Il y a une autre mentalité au hockey que n’importe quel autre sport.

Bagarres, jeu robuste et rivalités composent la recette gagnante pour vendre des billets et remplir les sièges. Il y a des choses vraiment pas correctes qui se passent dans les arénas , s’indigne Marc Richard.

Ça me touche au point que si j’ai un enfant, je ne suis pas sûr que je veux qu’il joue au hockey. Marc Richard, gardien de but chez les Navigators

Le gardien de but de Alpines de Tracadie, Charles Austin, condamne aussi les gestes de ses partisans. En tant que joueurs, on supporte Dusty dans cet incident.

Le style de jeu de Dusty Levi, dit-il, est « intense », à l’image de la ligue. Il frappe, il joue dur, c’est difficile de jouer contre Dusty. Mais jamais dans 100 ans on va aller dire des commentaires sur Dusty.

Le gardien de but des Alpines de Tracadie, Charles Austin, déplore les commentaires haineux entendus dans l'aréna. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Émilie Chiasson

C’est ça qui me dérange, qu’en 2019 on voit encore ça. Charles Austin

La LHSAC Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur en est à sa troisième saison dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, avec des équipes à Baie-Sainte-Anne, Caraquet, Shippagan, Tracadie et Neguac.

Mercredi soir, les Navigators ont remporté leur deuxième partie dans la série contre les Alpines de Tracadie, devant leurs partisans cette fois-ci, à Baie-Sainte-Anne. Aucun incident n’a été rapporté.