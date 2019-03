La Ville de Vancouver veut l'avis du public sur l’avenir de la rue Broadway

« La rue Broadway est un corridor vital pour Vancouver et notre région », dit le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, dans un communiqué de la ville. Il ajoute que le plan Broadway présente l’occasion d’intégrer une initiative de transport avec les autres objectifs de la ville, dont l’abordabilité du logement et l’environnement.

La construction de la ligne de SkyTrain le long de Broadway, entre la station VCC-Clark et la rue Arbutus, est prévue pour commencer l’année prochaine et doit durer cinq ans. La ligne sera par la suite étendue jusqu’à l’Université de la Colombie-Britannique.

Gil Kelley, le gérant de la planification et du design urbain de la Ville de Vancouver, dit que la consultation avec le public est « une partie essentielle du processus de planification ».

Le plan Broadway se concentre principalement sur la zone le long de la rue Broadway entre la rue Clark à l’est, la rue Vine à l’ouest, et la 1re et la 16e avenue au nord et au sud.

Les Vancouvérois pourront en apprendre plus sur le plan et poser leurs questions lors d’événements de lancement organisés par la municipalité.

Les consultations commencent cette semaine avec un sondage en ligne et cinq événements portes ouvertes au cours des deux prochaines semaines.