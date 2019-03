Buffy Sainte-Marie nommée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Les organisateurs ont annoncé que la célèbre auteure-compositrice-interprète sera honorée lors du gala de la SOCAN qui aura lieu à Toronto le 1er avril.

L'hymne à la paix de l'artiste, Universal Soldier, avait déjà été intronisé au Panthéon en 2005.

C'est l'une des nombreuses distinctions que la musicienne, militante pour les droits des peuples autochtones et éducatrice a reçues tout au long de sa carrière.

Elle a également gagné un Oscar, un BAFTA et un Golden Globe pour avoir co-écrit la chanson Up Where We Belong, sortie en 1982, qui était interprétée par Joe Cocker et Jennifer Warnes dans le film An Officer and a Gentleman (Officier et gentleman)

L'artiste de 78 ans a aussi remporté plusieurs Junos, un prix Polaris, un prix du gouverneur général pour les arts du spectacle et a été nommée officière de l'Ordre du Canada.