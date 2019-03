Une hausse de taxes de 3 % adoptée à Ottawa pour 2019

Ce budget comporte une hausse de 3 % de la taxe foncière, laquelle se traduit par une facture additionnelle de 113 $ pour le propriétaire d’une maison en zone urbaine de taille moyenne.

Cette augmentation permettra entre autres à la Ville d'Ottawa de consacrer une somme supplémentaire de 9,8 millions de dollars aux infrastructures comme les routes, les trottoirs, les bâtiments et les ponts.

Le budget prévoit aussi 15 millions de dollars pour construire des logements plus abordables, en plus des 111 millions déjà affectés au logement social, aux subventions au logement, aux services de soutien et aux initiatives de lutte contre l'itinérance.

Au total, le budget 2019 de la Ville d'Ottawa prévoit des dépenses de 3,6 milliards de dollars pour les opérations et une enveloppe de 767 millions de dollars pour les immobilisations (infrastructures, parc automobile, technologie de l'information, etc.).