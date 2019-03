Salaire des élus : la ministre Laforest doit se mêler de ses affaires, dit Michel Potvin

Au cours d’une entrevue accordée au journal Le Quotidien mercredi, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a qualifié l’augmentation d’« importante » et de « préoccupante ».

Michel Potvin dirige la Ville pendant le congé de maladie de la mairesse Josée Néron. Il ne comprend pas pourquoi la ministre s'est immiscée dans le dossier.

Elle n’a pas à se mêler de nos affaires. On est patients, mais on commence à être tannés. Si elle ne veut pas avoir de collaboration, il n’y en aura pas. Si elle veut faire des affrontements, on va les faire. On n'est vraiment pas contents.

Michel Potvin, maire suppléant de Saguenay