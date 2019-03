Les libéraux fédéraux des Maritimes serrent les rangs face à la controverse SNC-Lavalin

La forteresse libérale des Maritimes ne s’est pas fissurée mercredi malgré le scandale qui ébranle ses fondations. Les lieutenants libéraux des Maritimes ont confirmé leur allégeance envers le chef Justin Trudeau.

J’ai toujours pensé que c’est important pour le comité d’entendre les témoins aujourd’hui , a déclaré le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc. Il n’a pas souhaité commenter la version de M. Butts, qu’il n’avait pas encore écouté.

J’ai parlé à plusieurs de mes collègues au fil des derniers jours, tout le monde est au travail dans leur circonscription , a résumé M. LeBlanc.

À sept mois des élections générales au pays, les libéraux tentent de garder la tête hors de l’eau alors que la tempête souffle sur la formation politique. Deux ministres d’importance, Jane Philpott et Jody Wilson-Raybould, ont claqué la porte du conseil des ministres dans la foulée de cette histoire qu’il est désormais convenu d'appeler « l’affaire SNC-Lavalin ».

C’est toujours difficile de voir deux de nos collègues quitter le cabinet, mais elles font toujours partie du caucus libéral , convient la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Les dernières semaines ont été difficiles pour notre famille [libérale]. Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

Le témoignage de Gerald Butts mercredi avant-midi a présenté une version différente des interactions entre le bureau du premier ministre et l’ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

La Nouvelle-Écosse solidaire

En Nouvelle-Écosse, trois députés libéraux ont confirmé leur confiance envers Justin Trudeau. La province compte 10 sièges au Parlement, tous libéraux.

Je ne pense pas que ce soit dommageable parce que nous sommes vraiment concentrés sur ce qui nous amène à Ottawa , affirme la ministre du Développement économique rural et députée de South Shore–St-Margarets, Bernadette Jordan.

Le gouvernement a été élu pour protéger les emplois au pays, signale la ministre, incluant les 9000 emplois chez SNC-Lavalin qui pourraient devenir menacés.

Le député de la circonscription Sydney-Victoria, Mark Eyking, a admis qu’il y avait des frictions au cabinet, mais il maintient que le premier ministre n’a rien à se reprocher.

Qu’on soit au caucus ou au cabinet, il y a de l’interférence, reconnaît le député. Il y a de l’interférence parce qu’on se bat pour notre région et notre pays. Et pour les emplois et l’économie, ces choses se produisent à l’interne, c’est maintenant tout rendu public.

La confiance du public ébranlée

Malgré la solidarité apparente des troupes libérales au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, le jugement du public est sans appel. Le témoignage de Gerald Butts a adressé certains points soulevés par Jody Wilson-Raybould, mais ne faisait pas preuve d’autant de précision que Mme Wilson-Raybould.

Il y a encore des doutes dans la tête de beaucoup de gens dans cette affaire, croit le directeur de l’Institut d’études canadiennes de McGill, Daniel Béland. Le portrait qu’a dressé Jody était plus complet.

La confiance des électeurs interviewés semblait ébranlée mercredi. Les pressions indues , telles que décrites par Jody Wilson-Raybould, sont perçues d’un mauvais œil dans les rues de Moncton.

Il y a de la magouille qui se passe en dessous, c’est sûr qu’on essaie toujours d’aider les grands entrepreneurs pour sauver de l’emploi, observe Donald Bernard, un passant. C’est tu honnête, c’est pas honnête, je ne le sais pas. Ç’a toujours passé, je crois qu’il y a rien de nouveau.

Deux franges de la population risquent de mal digérer les derniers développements de la saga libérale à Ottawa. Les deux démissions au caucus, deux femmes près des dossiers autochtones, pourraient affaiblir l’image du Parti libéral du Canada auprès des femmes et des autochtones, croit le politologue Daniel Béland.

Ça crée des dissonances et l’image du premier ministre a été affectée de façon négative , estime M. Béland. L’image de champion des minorités de Justin Trudeau pourrait pâlir de cette tempête politique.

