Pas de processus d’évaluation de fermeture avant 2020 pour trois petites écoles

Compte tenu du faible nombre d’élèves, la Commission scolaire de l’Estuaire comptait à l’origine entamer la démarche d’analyse en vue de la fermeture ou du maintien de ces écoles dès ce printemps.

Selon notre politique de maintien ou de fermeture, c’est des assemblées spéciales, des rencontres, des avis publics, c’est toute une démarche qui dure pratiquement un an et demi et c’est très émotif, on ne se le cachera pas , indique la présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Ginette Côté.

Ginette Côté Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le Conseil des commissaires a pris cette décision notamment pour permettre au nouveau gouvernement caquiste de mieux préciser sa politique en matière de petites écoles.

J’ai eu l’occasion d’interpeller notre ministre de l’Éducation à deux reprises, de le sensibiliser à ça, qu’on allait avoir une rencontre avec lui pour connaître leurs orientations là-dedans, ça fait que c’est pour ça, devant cet inconnu-là, que le conseil des commissaires à décider de reporter d’un an , précise Ginette Côté.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

J’ai mentionné au ministre que les villages sont à plus de 25 kilomètres entre eux et on a seulement une route, la 138. Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire

Outre le peu d’élèves dans ces trois écoles, les investissements nécessaires pour leur mise à niveau risquent aussi d’influencer la réflexion des commissaires, précise Ginette Côté.

Franquelin. Photo : Radio-Canada

On a plus de 5 millions à investir pour les mettre aux normes. Ginette Côté, présidente de la Commission scolaire de l'Estuaire

On fait aussi des prévisions de clientèle sur cinq ans et il n’y aura pas d’augmentation de clientèle d’ici cinq ans, alors on gère des fonds publics. Le conseil s’est dit aussi avant d’investir des sommes importantes comme ça sur un bâtiment, il faudra faire d’autres modèles, avoir d’autres suggestions , fait valoir Ginette Côté.

École Saint-Joseph de Baie Trinité Photo : Commission scolaire de l'Estuaire

Une solution avec des classes modulaires qui avait été refusée par l’ancien gouvernement pourrait être soumise au nouveau gouvernement.

L'école primaire Mgr Labrie à Godbout, sur la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Il y a une entreprise dans la maison de Montréal, je crois, qui fait des modulaires et des classes et on peut les déplacer, explique Ginette Côté. Alors on avait demandé au ministère, on avait déposé un projet pour avoir quatre modulaires pour installer à l’école de Godbout, ça coûtait beaucoup moins cher que de faire les travaux qui étaient nécessaires et on pouvait sauver 1 million, mais le projet nous a été refusé.

La démarche d’analyse en vue de la fermeture ou du maintien de ces trois écoles devrait en principe débuter au printemps 2020. Entre temps, le gouvernement caquiste pourra préciser davantage sa politique en matières de petites écoles et ce qu'il adviendra des commissions scolaires.