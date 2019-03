L’état psychologique d'Abdirahman Abdi remis en question par un témoin en procès

Un témoin au procès pour homicide involontaire de l'agent Daniel Montsion a raconté, mercredi, avoir vu Abdirahman Abdi dans un état « pas normal » et agité avant son affrontement avec le policier.

Caolan Cullum était le premier témoin non expert à se présenter à la barre depuis le début des audiences. M. Abdi se serait présenté au Centre communautaire Hintonburg, vers 9 h 20 le 24 juillet 2016. M. Cullum a raconté être en train d'ouvrir la porte de l'édifice quand il a remarqué un homme derrière lui.

M. Cullum a expliqué qu’il n’a pas réussi à échanger avec M. Abdi en raison de son « fort accent », mais également de son état instable. Son regard était vide et sa bouche entrouverte, a-t-il renchéri.

Il aurait entendu l’homme dire les mots « France, Allemagne, restez avec vos frères ». M. Cullum a affirmé que ces mots lui ont fait penser aux attaques terroristes survenues dans ces pays.

M. Adbi aurait passé 10 minutes au centre communautaire avant de quitter paisiblement l'établissement.

L'agent Montsion est accusé d'homicide involontaire, de voies de fait graves et d'agression armée en lien avec la mort de M. Abdi. Le policier a plaidé non coupable aux trois chefs d'accusation.



La Couronne est d'avis que ce sont des coups de poing injustifiés à la tête et au corps d'Abdirahman Abdi par l'agent Montsion qui ont mené à la mort de la victime.

Avec les informations de Rachel Gaulin et CBC