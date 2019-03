Venezuela : un journaliste américain et l’ambassadeur d’Allemagne expulsés

Selon un groupe d'activistes, le journaliste a été arrêté mercredi matin à son domicile, à Caracas, par les services du contre-espionnage militaire, ainsi que son collègue vénézuélien Carlos Camacho.

Dans la soirée, les deux journalistes ont été relâchés à des moments séparés, après plusieurs heures de détention. Weddle a été escorté par les autorités à l'aéroport de Caracas en vue de son expulsion, selon WPLG, chaîne de télévision de Miami à laquelle collabore le jouornaliste.

Cody Weddle est un journaliste indépendant qui travaille au Venezuela depuis plus de quatre ans. Récemment, il collaborait avec une station à Miami du réseau ABC et avec le Miami Herald.

Le département d’État américain avait rapidement réagi, avertissant le président vénézuélien Nicolas Maduro que le monde « regardait ».

Selon Caros Corres, de l'ONG Espacio Público, la « direction des renseignements militaires s'est présentée à son domicile pour lui poser des questions sur sa couverture à la frontière » le 23 février.

Le 23 février, les forces armées vénézuéliennes s'étaient élevées contre l'entrée de l'aide humanitaire organisée par l'opposition avec l'aide des États-Unis et bloquée aux frontières du Brésil et de la Colombie. Les incidents avaient fait sept morts et plus de 300 blessés.

Tension exacerbée

Le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, serre des mains lors d'un rassemblement à Caracas, une heure après son retour au Venezuela. Photo : AFP/Getty Images / Federico Parro

Par ailleurs, le président Maduro a expulsé l’ambassadeur d’Allemagne mercredi pour « ingérence ». Le diplomate dispose de 48 heures pour quitter le pays.

Le gouvernement allemand a condamné cette décision, la jugeant « incompréhensible ». Selon les autorités allemandes, ce geste « aggrave la situation et ne contribue pas à la détente ».

Maintenant son cap, le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que le soutien de l’Allemagne au président autoproclamé Juan Guaido était « intact ».

L'ambassadeur allemand faisait partie de la douzaine de diplomates occidentaux et latino-américains qui s’étaient rendus lundi à l’aéroport international de Caracas pour y accueillir Juan Guaido.

« Le Venezuela juge inacceptable qu'un diplomate étranger exerce un rôle public proche de celui d'un responsable politique aligné sur le complot de secteurs extrémistes de l'opposition vénézuélienne », a dénoncé la vice-présidence vénézuélienne dans un communiqué.

Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier, fait depuis l'objet d'une enquête pour « usurpation ».

Avec CBC et AFP