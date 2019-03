Ron Taverner retire sa candidature pour le poste de commissaire de la Police provinciale de l'Ontario

Ron Taverner, un surintendant de la police de Toronto et ami de longue date de Doug Ford, a décidé de retirer sa candidature à la tête de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) suite à des critiques concernant ses liens avec le premier ministre.

Veuillez accepter cette lettre comme une demande de retrait de ma candidature pour le poste de commissaire de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) , a écrit mercredi soir Ron Taverner à la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Sylvia Jones.

Une décision qui survient après plusieurs mois de polémiques autour de la nomination à la tête de la PPO de cet ami de la famille du premier ministre Doug Ford.

Cette décision n’est pas facile à prendre pour moi , a expliqué M. Taverner dans sa lettre, précisant qu'il souhaite, par ce geste, protéger l’intégrité des agents de police compte tenu de la controverse entourant ma nomination .

Aujourd'hui, la ministre Jones a reçu et accepté une lettre du surintendant Ron Taverner, dans laquelle il demande le retrait de sa candidature du poste de commissaire de la Police provinciale de l'Ontario. Nous le remercions de son service continu en tant que policier décoré , a commenté le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Le commissaire par intérim, Gary Couture, reste à son poste. Nous aurons plus à dire sur le rôle du commissaire dans un proche avenir , a ajouté le bureau de Mme Jones.

Pour sa part, Doug Ford a souhaité remercier M. Taverner et soutient que ses cinquante années d'expérience dans le maintien de l'ordre et son soutien aux services de première ligne auraient constitué un atout considérable pour la Police provinciale de l'Ontario et pour la population de l'Ontario .