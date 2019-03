Un nouveau poste au SÉREX d’Amqui

Le Service de recherche et d'expertise en transformation de produits forestiers (SÉREX) d'Amqui a embauché un conseiller industriel pour faciliter le transfert technologique avec les entreprises.

Cette embauche a été rendue possible grâce à une subvention de 280 000 $ de Développement économique Canada. Cette nouvelle ressource travaillera avec les entreprises de la région afin de les aider, entre autres, à commercialiser les produits issus des recherches effectuées au SÉREX.

Directeur des services techniques au SÉREX, Dany Normand souligne que les entreprises ont de bonnes idées, mais souvent elles ne savent pas par où commencer ni comment mettre en marche un projet innovant.

Le conseiller industriel sera une sorte de pont entre les entreprises et le SÉREX. Il pourra, entre autres, aiguiller les entrepreneurs vers les bonnes démarches et s’assurer que les produits qu’ils souhaitent développer répondent bien aux demandes du marché. Le rôle du conseiller sera aussi d’assurer une veille technologique. Donc d’être à jour sur les différents équipements et produits disponibles pour l’industrie , ajoute M. Normand.

Le député fédéral d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Rémi Massé, croit par ailleurs que les travaux du centre de recherche d’Amqui gagneraient à être connus davantage au-delà de la région, notamment dans une perspective environnementale. C’est un fleuron régional. Il y a des choses extraordinaires qui se font ici , commente le député.

Le SÉREX, qui est un centre collégial de transfert technologique (CCTT), oriente ses recherches vers des procédés et des produits forestiers à faible empreinte environnementale comme la biomasse résiduelle de copeaux ou de sciures de bois.

Le député fédéral Rémi Massé Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Rémi Massé projette d’organiser une rencontre à Ottawa entre les responsables du SÉREX et certains ministres comme Amarjeet Sohi, ministre fédéral des Ressources naturelles, ou Navdeep Bain, responsable de Développement économique Canada. Pour qu’on puisse parler des travaux qui sont réalisés ici et l’importance de ces travaux dans une ère de lutte contre les changements climatiques. Comment assurer le développement de cet organisme et le faire connaître au-delà de la région , explique Rémi Massé.

Le budget total du SÉREX pour l’embauche et le travail du nouveau conseiller industriel s'élèvera à 350 000 $, et ce, pour les deux prochaines années.