Les Fusiliers du Saint-Laurent célèbrent leurs 150 ans

Le régiment des Fusiliers du Saint-Laurent aura 150 ans le 9 avril prochain. Il s'agit d'une des plus vieilles unités au pays.

Le régiment des Fusiliers du Saint-Laurent a participé activement à divers conflits dont la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Pour le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Steeve McCarthy, il est très important de célébrer cet anniversaire de fondation.

On veut que le monde se rende compte qu'on est un fier fleuron de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui doit être reconnu, parce qu'on veut que les gens se souviennent de nos membres, de leurs sacrifices, de ce qu'ils ont fait en leur nom, parce qu'on a été des dignes représentants de notre région. Je trouve que c'est très important à être souligné , affirme-t-il.

Des membres du 3e Bataillon des Fusiliers du Saint-Laurent défilant à Grande-Vallée lors du centenaire de la ville pendant la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Les Fusiliers du St-Laurent

Le commandant Piché de passage dans la région

Pour souligner l’événement, l’organisation pourra compter sur la présidence d’honneur du commandant Robert Piché.

Les administrateurs ont choisi M. Piché, originaire de Price, en raison de son histoire riche et inspirante.

Pour avoir piloté son appareil dans la situation dans laquelle il se retrouvait, sans moteurs, ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend de l'expertise, ça prend du sang-froid et pour être capable de mener à bien et de sauver des centaines de vies. Donc, ce sont les motifs qui nous ont amenés à choisir M. Piché à ce moment-là par sa notoriété et par aussi le message qu'il envoie pour nos jeunes soldats , explique le colonel retraité Didier Rioux.

Le commandant Robert Piché Photo : Radio-Canada / Julie Mainville | Radio-Canada

Le commandant Piché sera au souper retrouvailles du 6 avril à l’Hôtel Rimouski et présentera le 7 avril sa conférence « Quand l’impossible devient réalité! » lors d’un déjeuner-conférence à Rimouski.

Plusieurs autres activités auront lieu au cours de l’année, dont des cérémonies commémoratives dans diverses villes de l'Est-du-Québec.