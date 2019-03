Un vent de renouveau souffle sur la rue Racine

Après des années difficiles, la rue Racine, à Chicoutimi, est en pleine effervescence. De nouveaux commerces branchés s'y sont installés et les gens sont de plus en plus nombreux à profiter des services offerts sur l'artère commerciale.

Les propriétaires du Bistro Café Summum ont d’abord ouvert boutique à La Baie. Ils souhaitaient être partie prenante de la relance de la rue Racine et ont choisi d’y implanter un deuxième commerce il y a un an.

On voulait participer à la revitalisation du secteur. À l'instar de ce qu'on a fait à La Baie, on voulait arriver ici et aider au développement. Bénédict Morin, président-directeur général du Bistro Café Summum

Le Café Cambio a récemment déménagé, mais a décidé de rester sur la Racine afin de conserver sa clientèle. Après 14 ans à servir des cafés, les employés ont observé des changements sur la rue principale.

On a vu beaucoup de commerces qui ont ouvert. Quand on est arrivé, c'était un peu mort. Oui, on a vu une évolution, plus d'achalandage, plus de commerces , dit l’employée Johanne Morin.

Le président de l’Association des centres-villes de Chicoutimi, Bruno Gauthier, se réjouit de voir qu’un vent de renouveau souffle sur ce secteur névralgique de Saguenay.

Surtout cette année, avec la revitalisation de beaucoup de boutiques. Beaucoup de restaurants ont aussi refait leur façade parce que la Ville permet d'avoir des montants pour les aider à rénover. Après, il y a eu des investissements dans de nouveaux restaurants. Tout ça amène de la circulation sur la rue , note Bruno Gauthier.

Le conseiller municipal Simon-Olivier Côté signale que le centre-ville a été le théâtre de nombreux projets de revitalisation et de nouvelles constructions au cours des dernières années.

Il y a eu beaucoup de bâtiments qui se sont rénovés également et il y a beaucoup de commerces qui, par le fait même, sont venus s'implanter. C’est assez vivant, c’est le fun! Simon-Olivier Côté, conseiller municipal responsable du secteur centre-ville

Saguenay souhaite inciter encore plus d'entrepreneurs à venir s'installer sur la rue Racine. La Ville veut également diversifier l'offre commerciale et culturelle au centre-ville.

D'après les informations de Thomas Laberge