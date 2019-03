L'UQAT, petite université régionale où la recherche bouillonne

Pour une deuxième année, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue présente les Journées de la recherche, une occasion de présenter et mettre en évidence le travail scientifique et des découvertes technologiques, tant pour la communauté étudiante que le grand public.

Deux tables rondes se tiendront sur le thème des changements climatiques et une autre sur la recherche engagée. Il sera question des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers et les impacts de l'activité minière dans le contexte de bouleversement du climat.

Des kiosques et des démonstrations seront aussi mis en place avec la présentation de découvertes liées à l'impression 3D, l'univers de la réalité virtuelle et augmentée et des technologies de foresterie, entre autres.

Pour la doyenne à la recherche et à la création à l'UQAT, Francine Tremblay, ces journées de la recherche sont une véritable vitrine pour l'université régionale.

L'UQAT se démarque, elle a été classée première dans le palmarès canadien dans la firme Info-recherche. Ce n'est pas évident dans les grands centres de faire sa marque, mais l'UQAT, malgré tout, avec le support du milieu, des organismes et des chercheurs, réussit à faire sa marque, il n'y a pas de doute , assure Mme Tremblay.

Ces Journées de la recherche se tiendront du 25 au 27 mars prochain.