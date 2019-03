Une exposition pour briser les tabous liés aux menstruations

Robes de chambre blanches avec des roses cousues au niveau de l’entrejambe, guides d’hygiène destinés aux femmes datant d’il y a plusieurs décennies. L’exposition baptisée Flow vise à faire réfléchir ses visiteurs par rapport aux règles des femmes à travers l’art.

C’est vraiment pour encourager la discussion, poser des questions, s’instruire à propos de différents aspects par rapport aux menstruations. Par exemple, qu’est-ce que les femmes sans-abri font? C’est un vrai enjeu , indique la commissaire de l’exposition, Virginia Eichhorn.

Les oeuvres de huit artistes de la région de Kitchener-Waterloo ont été rassemblées par Mme Eichhorn pour l’occasion.

Les visiteurs pourront admirer leurs toiles, leurs installations artistiques ainsi que plusieurs objets historiques.

Mme Eichhorn espère que les femmes qui visiteront l’exposition s’émanciperont davantage grâce à cette expérience.

En Occident, on a montré aux femmes à être embarrassées lorsqu’elles ont leurs règles [...] on ne peut pas en parler, on est censé le cacher.

Virginia Eichhorn, commissaire de l'exposition Flow