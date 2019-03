Conexus a payé 3,25 millions de dollars pour louer un terrain du parc Wascana

Le communiqué de l’Université de Regina précise que « le loyer du bail de 90 ans de Conexus est de 3,25 millions dollars en plus de la TPS. Cette somme a été payée dans son intégralité. »

En comparaison, l’Institut national canadien pour les aveugles (CNIB) déboursera un dollar par année pour son bail de 99 ans du terrain du parc Wascana où l’entreprise Brandt prévoit de construire un immeuble commercial de quatre étages.

La députée du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan Nicole Sarauer a déclaré que ce contraste est une preuve supplémentaire que Brandt, l’une des plus riches entreprises de la Saskatchewan et l'un des plus importants donateurs du Parti saskatchewanais, a réalisé « une affaire en or ».

« Conexus paie essentiellement le prix courant, pendant que Brand ne paie que 99 $. Ce n’est pas juste envers Conexus, ce ne l’est pas non plus envers le grand public », s’est insurgée Nicole Sarauer.

L’Université de Regina a indiqué que le terrain loué à Conexus a été évalué au prix du marché, soit environ 284 $ le mètre carré.

Un duel des dons

En plus de son paiement, Conexus a fait un don de cinq millions de dollars pour la rénovation de l’immeuble de l’Université de Regina, située sur l’avenue College.

L’entreprise Brandt a aussi présenté sa construction comme une œuvre philanthropique. Des 7153,53 mètres carrés de son futur immeuble, l'entreprise a fait don de 371,61 mètres carrés à CNIB.

Dans un communiqué de presse, le NPD s'est moqué de l’idée que la transaction de Brandt soit considérée comme une œuvre de bienfaisance.

Le parti de l’opposition estime que l’entreprise engrangera 2,2 millions de dollars par an comme loyer, sous l’hypothèse d’un prix moyen de 333 $ le mètre carré.

Nicole Sarauer dénonce le fait que l’immeuble de Brandt sera utilisé à des fins d’activités commerciales, qui sont pourtant proscrites par la règlementation du parc, et elle soutient que le projet ne rapportera aucun profit au public.

Le projet de l'entreprise Brant a toutefois été autorisé, en partie parce qu’il était présenté comme une activité philanthropique.

« C’est de l’argent qu’on aurait pu réinvestir dans le parc, réinvestir dans ce joyau de la ville », a déclaré Nicole Sarauer.

La vérificatrice générale de la Saskatchewan a annoncé qu’elle examinera le projet de Brandt pour son rapport annuel 2019. Le NPD a demandé au gouvernement de suspendre le projet jusqu’à la fin de l'audit.

De son côté le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré que toutes les procédures appropriées ont été respectées dans le projet de Brandt et estime que celui-ci qui profitera largement à CNIB.