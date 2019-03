L'animateur de Jeopardy!, Alex Trebek, souffre d'un cancer

L'animateur, originaire de Sudbury en Ontario, a fait cette annonce sur le compte YouTube de Jeopardy!.

« J'ai toujours été transparent et je voulais éviter de voir de fausses informations être propagées sur mon état de santé. Je veux donc être celui qui va vous transmettre l'information. Comme plus de 50 000 Américains chaque année, cette semaine on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4. Normalement, le pronostic pour cette maladie n'est pas très encourageant. Mais je vais me battre et je vais continuer de travailler. Avec l'appui et l'amour de ma famille et de mes amis, ainsi qu'avec vos prières, j'entends bien faire mentir le très bas taux de guérison pour cette maladie. En fait, la vérité est que je dois guérir. Car selon les clauses de mon contrat, je dois animer Jeopardy! pour trois années encore. Donc, aidez-moi. Gardons espoir et nous gagnerons », dit-il dans le message de plus d'une minute qui a été diffusé.

Alex Trebek est né le 22 juillet 1940. C’est à Ottawa qu’il a fait ses études secondaires chez les Oblats, puis à l’Université d’Ottawa en philosophie. D'ailleurs, le pavillon des diplômés de cette université porte son nom.

Le populaire animateur est bilingue. Sa mère était franco-ontarienne et son père un Ukrainien polyglotte qui parlait l’anglais, l’ukrainien et comprenait un peu le français. En 1978, Alex Trebek a même animé une émission hybride de Génies en herbe (Radio-Canada) et Reach For the Top (CBC).

Alex Trebek est à la barre de Jeopardy! depuis 1984.