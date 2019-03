Basketball féminin : le Rouge et Or prêt à écrire l'histoire

Classé numéro 1 au pays, le Rouge et Or de l'Université Laval se lance à la conquête de son premier titre national alors que s'amorce jeudi à Toronto, le championnat canadien de basketball universitaire féminin.

Le Rouge et Or n’a subi qu’une seule défaite cette saison (15-1) et il est présentement classé au premier rang du classement canadien U SPORTS. Les Lavalloises feront face à l’équipe hôte, les Rams de l’Université Ryerson, jeudi à 18h.

Laval espère marquer l’histoire et remporter son tout premier championnat canadien universitaire.

On a l'équipe pour le faire. C’est certain que ce serait une expérience incroyable. On serait la première université francophone à remporter le titre. Guillaume Giroux, entraîneur-chef, Rouge et Or de l'Université Laval

Championne du RSEQ pour la première fois en huit, le Rouge et Or accède au championnat canadien par la grande porte cette année.

En 2017 et 2018, l’équipe avait reçu un laissez-passer comme équipe invitée, après avoir été éliminée lors du championnat provincial.

« On dirait que tu as tout le temps un petit sentiment d'imposteur quand tu arrives là comme équipe invitée, même si tu mérites quand même d’y aller, explique Giroux. Cette année, on arrive comme champion de conférence, on arrive plus détendu. »

Face aux partisans des Rams

Habituellement, l’équipe favorite a le privilège d’affronter la formation la moins forte du tournoi en lever de rideau.

Mais face aux Rams de Ryerson, Guillaume Giroux n’a pas du tout l’impression que ses joueuses sont avantagées par leur statut de numéro 1 au pays.

« On joue en partant contre l’équipe hôte devant 2000 personnes, une formation qui a été classée numéro 2 au pays pendant plusieurs semaines cette année. Pour moi, c’est un quart de finale à saveur de demi-finale. »

En même temps, Giroux sait bien qu’une victoire dans ce genre de duel peut donner des ailes dans un tournoi aussi court et intense.

« On gagne ce match-là jeudi devant une grosse foule et ce serait vraiment incroyable pour la suite », ajoute-t-il.

Sara-Jane Marois, meilleure joueuse au pays

Par ailleurs, trois membres du Rouge et Or ont été récompensés mercredi soir lors du banquet des étoiles nationales présenté en marge du Championnat U SPORTS.

Sarah-Jane Marois a été sacrée meilleure basketteuse au pays (trophée Nan Copp).

Sarah-Jane Marois. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval / Mathieu Belanger

Marois devient donc la première étudiante-athlète de l’histoire du Rouge et Or à mériter cet honneur et la première récipiendaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en 22 ans.

Vicky Tessier, des Martlets de McGill, avait remporté l’honneur au terme de la saison 1996-1997.

L’arrière du Rouge et Or a maintenu le deuxième meilleur pourcentage de tirs de trois points au pays (44,4%) et la meilleure moyenne de réussite à la ligne des lancers francs (95,7%).

Ses moyennes de points (13,0) et d’assistances par match (3,6) lui ont aussi valu à Marois une place sur la première équipe d’étoiles canadiennes.

« C’est sa meilleure saison depuis qu’elle est à Laval. C’est un honneur individuel qui reflète la saison collective, mais Sarah-Jane a été constante tout au long de l’année », de dire l’entraîneur-chef Guillaume Giroux.

L’ailière Khaléann Caron-Goudreau a quant à elle été élue joueuse défensive par excellence au pays, la première de l’histoire du RSEQ à recevoir ce titre.

De son côté, Guillaume Giroux est récipiendaire du prix Peter Ennis de l’entraîneur de l’année.