L'incendie de 2003 à Shippagan directement responsable de la faillite d'une entreprise de pêche

L'onde de choc provoquée par une émeute en mai 2003 dans le nord du Nouveau-Brunswick a causé la faillite d'une entreprise de Terre-Neuve, quatre ans plus tard.

Un expert en évaluation d'entreprises conclut que les pertes financières subies par l'entreprise de pêche Daley Brothers lors d'un incendie à Shippagan, en 2003, ont causé la faillite d'une de ses filiales.

Un associé retraité de BDO Canada, Jean Bélanger, a témoigné mercredi à la neuvième journée du procès de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à la suite de l'émeute de Shippagan.

Le syndic de faillite Deloitte a intenté une poursuite au civil de 38 000 000 $ contre la GRCGendarmerie royale du Canada en reprochant à la police fédérale de ne pas avoir agi assez rapidement pour protéger l'usine de Fruits de mer Shippagan.

Le procès de la GRC à la suite de l'émeute de 2003 à Shippagan en est à sa neuvième journée. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Les 2 et 3 mai 2003, une foule en colère d'environ 250 personnes brûle des centaines de trappes de pêches au crabe, quatre bateaux autochtones, en plus d'un entrepôt et d'une usine, qui est sur le point d'entrer en production.

À l'époque, l'entreprise Daley Brothers compte sept entreprises et est un des cinq plus importants transformateurs de fruits de mer de l'est du Canada.

Sa compagnie Sea Treat Seafoods sert en quelque sorte de banque centrale pour l'ensemble de l'empire.

Pendant son témoignage en Cour du banc de la reine à Moncton, M. Bélanger conclut que Sea Treat a subi des pertes de 17 000 000 $ en raison de l'incendie de Shippagan.

Il évalue les pertes à un peu moins de 7 000 000 $ pour Fruits de mer Shippagan.

En 2007, soit quatre ans après les événements de Shippagan, Sea Treat déclare faillite.

Le fait d'avoir perdu 6 000 000 $ sur Shippagan a eu un effet domino et a causé la faillite. Jean Bélanger associé retraité de BDO Canada

Depuis le début du procès, les avocats de la GRCGendarmerie royale du Canada tentent de démontrer que Daley Brothers est au moins en partie responsable de ses déboires financiers. Ils font valoir que l'entreprise terre-neuvienne a versé 3 400 000 $ à ses actionnaires après l'émeute de mai 2003. Les avocats de Deloitte prétendent le contraire.

La position est que le feu à Shippagan a créé un vaccum au niveau du cash flow. Michel St-Pierre avocat du syndic de faillite Deloitte

Jeudi matin, Jean Bélanger répondra aux questions des avocats de la GRCGendarmerie royale du Canada en contre-interrogatoire.