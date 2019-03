L'UQAT proactive avec les étudiants vivant avec le TDAH

Est-ce qu'il y en a vraiment plus ou est-ce que les cas sont plus déclarés, on se pose toujours la question , a nuancé Nancy Hardy en entrevue à Région zéro 8.

À l'UQAT, une équipe est en place pour soutenir les étudiants, non seulement ceux aux prises avec le TDAH, mais aussi ceux à mobilité réduite ou qui vivent avec un handicap.

Il y a de multiples facteurs, de multiples conditions qui existent. De nombreuses stratégies peuvent être mises en place pour soutenir les étudiants , enchaîne Mme Hardy, qui va jusqu'à parler d'un suivi personnalisé.

Des outils et des accommodements, comme l'aide à la prise de notes, plus de temps pour compléter un examen ou encore un logiciel de rédaction ont été développés non seulement à l'UQAT, mais dans les différentes universités de la province.

Tant pour le milieu universitaire que pour le réseau collégial, Nancy Hardy estime que ce type d'encadrement nécessite des investissements et des engagements financiers.

Il faut pouvoir soutenir ces gens-là qui viennent et qui seront d'excellents professionnels aussi, mais pour ce faire, il faut en avoir les moyens , souligne Nancy Hardy.

Une bonne nouvelle

La fondatrice des Salons TDAH, Nathalie Beaulieu, se réjouit de voir que le milieu scolaire s'adapte aux besoins particuliers des personnes vivant avec un TDAH.

On connaît de plus en plus le TDAH, donc ça semble signifier que les jeunes sont bien accompagnés, qu'ils ont envie de se préparer un avenir avec des études un peu plus costaudes malgré leurs difficultés. Ça démontre aussi une volonté d'aller de l'avant en dépit de ce que ça peut demander comme force et d'assiduité à ses études.

En mettant les Salons TDAH sur pied, Nathalie Beaulieu souhaitait également donner des outils quotidiens en dehors du milieu scolaire. Si l'encadrement scolaire est essentiel à la réussite, il reste qu'après la vie scolaire, les difficultés se poursuivent.