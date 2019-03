La bienveillance au cœur des soins hospitaliers

Prioriser une approche humaine et relationnelle des soins aux patients dans la formation en soins infirmiers est l'objectif que s'est fixé une chercheure de l'Université de Montréal.

La professeure Chantal Cara de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal a démontré, avec des collègues, l’importance d’offrir une formation continue aux infirmières qui leur permettent de réhumaniser la relation avec le patient.

C’est pas seulement avoir une approche centrée sur les problèmes physiques, mais aussi toute l’approche holistique, ça veut dire au niveau social, au niveau psychologique, au niveau spirituel également. Chantal Cara, professeure, Université de Montréal

Malgré la surcharge de travail des infirmières, les réformes du milieu hospitalier et la place grandissante des technologies, la chercheure estime qu'il faut toujours favoriser la dignité du patient et de sa famille, et faire preuve de respect.

« Lorsque les infirmières doivent abandonner l’écoute, le réconfort et le soutien moral des patients, en raison du manque de temps, elles se sentent généralement de moins en moins motivées à venir au travail », souligne Maura MacPhee, professeure en soins hospitaliers à l’Université de la Colombie-Britannique.

Personne ne veut travailler dans un environnement qui vous empêche d’utiliser ce que vous avez appris et qui entame votre passion du métier. Maura MacPhee, professeure, Université de la Colombie-Britannique

Le double effet positif de l’approche humaniste

Les spécialistes en soins infirmiers estiment que cette bienveillance dans les soins infirmiers donne de meilleurs résultats sur la santé des patients. La personne soignée est invitée à être partenaire dans son traitement, il est encouragé à garder espoir. Il se sent inclus ce qui favorise son autonomie vis-à-vis de son état de santé.

Si on ne leur donne pas les conditions de travail qui sont gagnantes, elles ne pourront pas rester en santé et offrir de bons soins. Chantal Cara, professeure, Université de Montréal

Chantal Cara rappelle que cette déshumanisation des soins s’est accompagnée d’une déshumanisation organisationnelle.

Elle souhaite que les dirigeants d’hôpitaux soient plus sensibles à l’importance de l’approche humaniste des soins pour qu’infirmières et patients puissent en tirer tous les bienfaits.