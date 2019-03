Le système pour suivre un autobus de la STM en temps réel connaît encore des ratés

Un texte de Diana Gonzalez et Julie Marceau

Mélanie Labonté prend l'autobus 410 pour se rendre au travail. Cette résidente de Pointe-aux-Trembles utilise notamment l'application Transit, recommandée par la STM.

Mercredi matin, lorsque Radio-Canada l'a rencontrée à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la 3e Avenue, l'application Transit affichait un départ à 8 h 9. Or, aucun arrêt n'était réellement prévu à 8 h 9, seulement un à 8 h 38.

Mélanie Labonté fait partie des nombreux internautes qui ont fait part de leur mécontentement à la STM par l'intermédiaire des réseaux sociaux, au cours des derniers mois.

C'est aussi le cas de Xénia Reinach, qui se déplace de Côte-des-Neiges à L'Île-des-Soeurs plusieurs fois par semaine. « Plus il fait froid, plus la patience est mise à rude épreuve », affirme-t-elle.

Xénia Reinach affirme toutefois que lorsque les informations sont fiables, l'application « est vraiment agréable ».

Les développeurs d'applications mobiles comme Transit et Chrono se basent sur les informations fournies par la STM. Ils ont notamment accès aux horaires d'autobus et aux données des systèmes de géolocalisation (GPS) installés dans les véhicules.

La STM annonce depuis 2010 l'implantation d'un système pour suivre ses autobus en temps réel à l'aide de GPS, mais ce n'est qu'en 2017 que le projet a officiellement démarré.

La société de transport explique que des ajustements sont encore nécessaires. « Oui, il y a des anomalies sur lesquelles nos experts travaillent, et la synchronisation entre notre site web et les applications est une de celles-là », soutient Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Avec plus de 9000 arrêts sur notre territoire, 221 lignes de bus et 1400 véhicules sur la route en heure de pointe, il s’agit d’un écosystème complexe de données, et nos experts travaillent à en assurer la robustesse et la fiabilité, en collaboration avec les développeurs.

Philippe Déry, porte-parole de la STM