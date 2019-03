Les oursons du Zoo sauvage de Saint-Félicien sont des mâles

Le papa, Yéllé, a développé le contenu de deux boîtes dans lesquelles se trouvaient des rubans bleus pour indiquer que les petits sont des mâles.

Le spectacle a amusé les visiteurs sur place, qui ont bien hâte de voir les bébés au cours de la prochaine saison.

Nous, on les voit déjà s’amuser et ils sont vraiment rigolos alors ça va être tout un spectacle de les voir s’amuser dans l’habitat cet été. Ils sont très vigoureux et joyeux. Marie-Josée Côté, gardienne d'animaux

On en a déjà eu une fois alors on sait un peu à quoi s’attendre des bébés. Ce sera vraiment extraordinaire , prédit Christine Harvey, responsable de l'entraînement et de l'enrichissement des animaux.

Les oursons nés avant les Fêtes se portent bien et pourraient être montrés au public en mai.

D'après les informations de Mélissa Paradis