Le Manitoba accueille cette année un nombre record d’étudiants étrangers

Le ministère note dans un communiqué que « 18 725 étudiants provenant d’une centaine de pays fréquentent des écoles et des établissements postsecondaires dans toute la province », un nombre record selon la province.

À l’Université de Winnipeg, la directrice de l’école de langue anglaise, Carmelle Mulaire, constate elle aussi une augmentation de près de 17 % dans les inscriptions d’étudiants étrangers pour septembre 2018.

« Dans les dernières années, on voit une émergence d’une classe moyenne dans plusieurs pays, avec des gens qui misent beaucoup sur l’éducation de leurs enfants et un manque de places dans les institutions postsecondaires », explique-t-elle.

Elle note également que les pays d’origine de ces étudiants sont beaucoup plus diversifiés que par le passé, tout comme les champs d'études qui les intéressent.

Il y a quelques années, on voyait beaucoup de gens en administration des affaires ou en marketing, mais maintenant c’est plus équilibré. Carmelle Mulaire, directrice de l’école de langue anglaise, Université de Winnipeg

À l’Université de Saint-Boniface, la population étrangère est davantage en provenance du continent africain.

La coordonnatrice du Bureau international, Robin Rooke-Hanke, note que « dans les cinq dernières années, on a surtout des étudiants venus du Sénégal, du Maroc et du Mali, et on voit de plus en plus le Cameroun qui s’ajoute ainsi que la République démocratique du Congo ».

L’Université de Saint-Boniface accueille ainsi entre 240 et 250 étudiants venus d’autres pays chaque année et a choisi de ne pas avoir d'augmentation importante.

« Nous on a décidé qu’on était satisfait de notre pourcentage d’étudiants étrangers dans l’établissement, c’est-à-dire environ 20 % », explique Robin Rooke-Hanke en précisant que l’université a sciemment choisi de ne pas ouvrir plus de places au fil du temps.

Elle estime que cela permet de garder un bon mélange entre les diverses catégories d’étudiants qui comprennent entre autres des personnes issues de l’immersion, de la DSFM ou encore des étudiants d’autres provinces.

Un recrutement ciblé

Pour le directeur du recrutement et des services aux étudiants et étudiantes de l’Université de Saint-Boniface, Christian Perron, l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers dans la province n’est pas un hasard.

« Depuis plusieurs années le Manitoba s’est bien positionnné à l'international comme étant une place de choix », affirme-t-il.

Il explique que les services de recrutement des universités manitobaines sont présents aux salons étudiants organisés un peu partout sur la planète par le gouvernement fédéral.

À l’Université de Winnipeg, Carmelle Mulaire précise que l’établissement étudie en amont le potentiel de succès des étudiants de certains pays avant d’investir pour les démarcher.

« C’est une question de niveau d’étude, de capacité financière et d’intérêt », explique-t-elle.

Elle ajoute que dans les dernières années, les étudiants en provenance du Vietnam et du Mexique sont parmi ceux qui ont eu le plus de succès à Winnipeg.

Pour aller chercher des étudiants dans les pays sélectionnés, l’université ne ménage pas ses efforts. « En Ukraine, par exemple, on a choisi de traduire notre matériel [de communication] », précise-t-elle.

L’argument pour venir étudier au Manitoba, c’est que les frais de scolarité sont très abordables et le coût de la vie aussi. Christian Perron, directeur du recrutement et des services aux étudiants et étudiantes de l’Université de Saint-Boniface

Christian Perron ajoute que « plusieurs étudiants demandent ensuite leur résidence permanente. [Ils] viennent au Manitoba français, ils découvrent la communauté et les opportunités. C’est cette expérience qui alimente la réflexion de rester ».

Pour 2018, la province note que les candidatures des diplômés internationaux d’établissements manitobains représentent 37 % du total des candidatures à la résidence permanente.