Le gouvernement Ford veut réduire la bureaucratie dans le secteur minier

Le gouvernement de Doug Ford crée un groupe de travail sur le secteur minier qui met l'accent sur la réduction des formalités administratives et la recherche de nouveaux investissements d'importance.

Accompagné du ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, Greg Rickford, le premier ministre Doug Ford en a fait l'annonce au congrès annuel du secteur minier de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto.

Le groupe de travail est présidé par le ministre Rickford et réunit des dirigeants de sociétés d’exploitation et d’exploration minière, des prospecteurs et des organisations commerciales autochtones.

Depuis trop longtemps, le secteur des minéraux de l’Ontario a été ralenti dans son développement par de longues attentes causées par les règlements et d’autres obstacles à l’investissement , indique M. Rickford dans un communiqué.

Toutefois, Joan Kuyek, une analyste du secteur minier, affirme que l'Ontario est une des provinces avec la réglementation la moins exigeante pour l’industrie minière. Elle compte aussi la taxe minière la moins élevée au pays.

Je ne peux imaginer que vous pouvez réduire plus de bureaucratie sans endommager sérieusement l’environnement, la terre, les eaux et les droits autochtones Joan Kuyek, analyste du secteur minier

Mme Kuyek indique que la réglementation est importante puisque l’industrie minière produit beaucoup de déchets.

Elle ajoute que l’économie globale et le prix des métaux ont davantage d’influence sur les investissements dans le domaine minier.

Le groupe de travail a tenu sa première réunion au congrès minier, à Toronto, cette semaine.