Le témoignage de Butts « n'est pas crédible », dit Jagmeet Singh

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, demande de nouveau au gouvernement libéral de lancer une enquête publique sur les pressions inappropriées qu'affirme avoir subies l'ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould dans le dossier de SNC-Lavalin. Il juge que le témoignage que l'ex-conseiller principal de Justin Trudeau devant le comité de la justice mercredi « n'est pas crédible et défie la logique ».

M. Singh s’est prononcé après que l'ex-conseiller principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, eut témoigné à son tour mercredi matin, contredisant plusieurs déclarations faites par Mme Wilson-Raybould la semaine dernière devant le même comité.

Selon lui, le témoignage de Mme Wilson-Raybould était « crédible, détaillé et précis », ce qui est loin d'être le cas de celui de Gerald Butts.

« Qu’il dise qu’il n’y a rien eu d’inapproprié du tout [dans leurs conversations]. Et qu’il ne savait pas avant la semaine dernière que Mme Wilson-Raybould avait fait le choix d’avaliser la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin, alors qu’elle l’avait dit à plusieurs personnes et qu'il était en haut de la hiérarchie gouvernementale. Ça lui enlève toute crédibilité », a lancé M. Singh.

« Son témoignage n’a pas apporté de preuves qu’elle n’a pas subi de pressions », a-t-il poursuivi.

Affirmant que les libéraux tentent de dissimuler la vérité, le chef du NPD a également souligné que les députés libéraux siégeant au comité de la justice, et qui sont en majorité, ont voté contre l’idée d’un deuxième témoignage de Jody Wilson-Raybould.

« Ça montre qu’ils ont peur de ce qu’elle peut dire. On essaie de dissimuler et d’éviter que le témoin central revienne témoigner. Tout cela parle du désir du gouvernement de ne pas aller au cœur de la vérité », dit-il.



Jagmeet Singh a également rappelé que la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, a démissionné lundi en lien avec toute cette affaire, déclarant qu’elle ne pouvait plus défendre le gouvernement. Selon lui, cela prouve que les libéraux ne sont pas dignes de confiance.

« Et n’oublions pas que Mme Philpott a démissionné parce qu'elle n’a plus confiance dans le gouvernement. Cette démission est une question de principe », a-t-il fait valoir.

C’est tellement clair plus que jamais qu’on a besoin d’une enquête publique pour trouver la vérité. Les Canadiens ont besoin de savoir si le gouvernement travaille pour eux ou s’il continue de travailler pour les amis du Parti libéral. Jagmeet Singh

Un témoignage qui valide la cupabilité du gouvernement, dit Scheer

Andrew Scheer commente le témoignage de Gerald Butts devant le comité de la justice. Photo : Radio-Canada

Quant au chef de l’opposition officielle, le conservateur Andrew Scheer, il considère que le témoignage de Gerald Butts valide indirectement le fait qu’une campagne « coordonnée, soutenue et indésirée pour interférer avec un processus juridique indépendant » a été conduite par Justin Trudeau et ses conseillers.

« M. Butts n’a pas été capable de contredire ou de réfuter les allégations qui ont été faites contre lui. Il les a ainsi validées », a-t-il déclaré mercredi après-midi.

Pour M. Scheer, « Justin Trudeau fait de grands efforts pour cacher la vérité ». Tout comme Jagmeet Singh, il estime que le refus du comité de la justice d’entendre de nouveau Mme Wilson-Raybould en est la preuve.

Le chef conservateur affirme que toute cette affaire montre le niveau de corruption du gouvernement libéral. Il insiste donc pour demander qu’elle soit l’objet d’une enquête criminelle de la GRC.

« On ne veut pas vivre dans un pays ou des entreprises puissantes ou des personnes riches peuvent avoir un traitement différent. Notre démocratie est basée sur l’indépendance du système de la justice et l’égalité pour tout le monde devant la loi », dit-il.