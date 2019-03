L’archevêque de Regina s’excuse auprès des victimes d’abus dans son archidiocèse

Dans une lettre écrite en anglais, l’archevêque s’adresse à toutes les victimes d’abus perpétrés par des membres du clergé au sein de l’archidiocèse de Regina, et en particulier aux victimes dans les pensionnats autochtones.

« Pour ceux d’entre vous dont les abus se sont produits dans les pensionnats catholiques administrés par l’archidiocèse, nous exprimons notre grande tristesse face à ce qui vous a été infligé. Les sévices dont vous avez été les victimes étaient reliés au racisme, et ont souvent été combinés à un manque de respect pour votre culture, votre langue et votre spiritualité », écrit-il.

Le processus de vérité et réconciliation a permis de mettre en lumière les vagues de souffrance que vous avez vécues. Mgr Donald Bolen, archevêque de Regina

Dans sa lettre, l’archevêque s’engage aussi à ce que des mesures soient mises en place afin de permettre aux victimes de raconter leur histoire, tout en leur assurant un espace sécuritaire pour le faire.

« Nous nous engageons dans une stratégie de grande envergure pour éduquer et former tous les ministres, organisations et paroisses de l’archidiocèse afin que l’Église soit un endroit où les enfants, les jeunes et les personnes vulnérables se sentent en sécurité, valorisés et accueillis, et où nous réagissons rapidement et efficacement lorsque des problèmes se présentent », écrit-il.

L’archevêque s’engage aussi à établir un comité de révision laïque chargé de traiter toute nouvelle allégation. Le comité offrira du soutien quand les victimes prendront la décision de porter plainte aux autorités.