Mark Zuckerberg veut complètement revoir la nature de Facebook

Facebook passera progressivement de la plateforme ouverte et publique actuelle à un réseau social mettant de l'avant les cercles privés, les communications chiffrées et les contenus éphémères, a affirmé le PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg, mercredi.

« Les gens veulent de plus en plus se connecter de façon privée dans l’équivalent numérique du salon d’une maison, a écrit le patron de Facebook sur sa page personnelle (Nouvelle fenêtre) . Lorsque je pense au futur d’Internet, je crois qu’une plateforme de communication axée sur la confidentialité deviendra encore plus importante que les plateformes ouvertes d’aujourd’hui. »

Chiffrement et éphémérité

L’annonce de Mark Zuckerberg énonce une série de priorités pour cette transformation en profondeur du plus grand réseau social au monde. Facebook veut notamment multiplier les cercles de communication intimes.

« Les gens devraient avoir des lieux intimes et simples où ils contrôlent clairement qui peut communiquer avec eux et où ils peuvent être confiants que personne d’autre ne pourra accéder à ce qu’ils y publient », écrit M. Zuckerberg.

Le réseau social mettra également l’accent sur le chiffrement des communications, ce qui devrait rendre pratiquement impossible l’interception de messages entre l’auteur et le destinataire, y compris par Facebook.

Les contenus publiés sur cette future version de Facebook seront aussi plus éphémères, disparaissant sans laisser de traces après un certain temps. « [Les gens] ne devraient pas avoir à s’inquiéter que ce qu’ils partagent revienne pour leur causer du tort plus tard », estime Mark Zuckerberg.

Scepticisme

Ce changement de cap de Facebook pourrait forcer l’entreprise à revoir ses stratégies en profondeur. Certains pays interdisent par exemple le chiffrement des communications, ce qui pourrait freiner la croissance du réseau social, admet M. Zuckerberg.

L’entreprise de Mark Zuckerberg est empêtrée dans une série de scandales concernant sa gestion des données et de la vie privée de ses utilisateurs. Malgré les engagements passés de M. Zuckerberg, son entreprise peine à se défaire de l’image de délinquante qui lui est accolée. Le patron de Facebook reconnaît d’ailleurs dans son annonce que les gens ont de nombreuses raisons d’être sceptiques par rapport à ces nouvelles orientations.