Onze voix féminines rendent hommage à Renée Claude, atteinte d’alzheimer

Isabelle Boulay, Luce Dufault, Louise Forestier, Laurence Jalbert, Catherine Major, Ariane Moffatt, Marie Denise Pelletier et Marie-Élaine Thibert sont aussi du groupe.

Isabelle Boulay qui chante Tu trouveras la paix Photo : Cosmos Images

Onze femmes fortes, de la musique et de l’amour : c’est ce que souhaitent offrir l’auteure et animatrice à ICI Musique Monique Giroux, et le président de GSI Musique, Nicolas Lemieux, qui sont à l’origine de ce lancement. Ils ont uni leurs forces pour rassembler les plus grandes chanteuses québécoises et livrer ce « cadeau » à temps pour la Journée internationale des droits des femmes.

Marie Denise Pelletier, Luce Dufault et Laurence Jalbert Photo : Cosmos Images

Éprise d’une immense tristesse et émue de connaître l’état dans lequel se trouve la chanteuse depuis 2017, Monique Giroux soutient qu’il s’agit d’une initiative qui a été mise sur pied en très peu de temps.

On s’est dit : "Pourquoi ne pas réunir le plus grand nombre de chanteuses qui connaissent Renée, qui l’aiment, et qui peuvent reprendre la chanson, [et] l’interpréter un peu comme une berceuse? , soutient-elle.

À défaut d’entendre la chanson, peut-être que Renée va ressentir tout cet amour, parce que le message est très fort. Monique Giroux

Une « famille »

Selon Monique Giroux, il n’aura pas fallu grand-chose pour convaincre les interprètes de cette version renouvelée de Tu trouveras la paix, chantée et popularisée à l'origine par Renée Claude elle-même.

« Superfleurs », émission de 1975 où chantait Renée Claude Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Dès le lendemain où Nicolas et moi avons parlé de cette idée, nous [avons élaboré] une liste d’artistes qui pourraient participer. Elles ont toutes dit oui, peu importe les contraintes , assure Monique Giroux.

La logistique aura été un défi, mais malgré la distance et les horaires, Céline Dion a enregistré à l’étranger. Isabelle Boulay, qui était pour sa part à Paris ces derniers jours, a elle aussi fait de la place dans son emploi du temps pour participer à l'enregistrement.

Marie-Élaine Thibert, Catherine Major et Ariane Moffatt Photo : Cosmos Images

L’enregistrement officiel a eu lieu dimanche dernier.

On était en famille. Tout ça s’est fait avec vraiment beaucoup de respect pour Renée. Monique Giroux

D’autres parts, cet enregistrement a été rendu possible grâce à l’apport de Simon Leclerc, aux arrangements, à la direction musicale et à la réalisation. La pianiste Julie Lamontagne et un chœur de 40 jeunes filles de 8 à 17 ans ont également participé.

Le chœur Les Voix boréales Photo : Cosmos Images

C’est miraculeux , dit Monique Giroux. Ça va permettre à plusieurs de réaliser notre fragilité. Et que l’on doit se souvenir.

La nouvelle version de la chanson Tu trouveras la paix sera vendue sur toutes les plateformes de téléchargement et sera aussi offerte en écoute sur le site d'ICI Musique.



Tous les profits amassés seront versés directement au Fonds de la recherche sur la maladie d’Alzheimer du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM).