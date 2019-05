Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Ces reportages publiés en 2016 s'appuyaient sur une série de rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Robert Freynet raconte en détail l’incendie. « À 3 h 33, un éclair a frappé le clocher de l’église, précise-t-il. Chose curieuse, c’était la première fois depuis 1918 que l’on annulait la messe du dimanche. Les portes étaient barrées. La paroisse était fermée. »

Plusieurs biens précieux ont été sauvés des flammes grâce aux efforts de curieux et de paroissiens de toutes croyances. « Des Anglais, des protestants, des catholiques, tout le monde travaillaient à sauver l’église », mentionne Robert Freynet.

L’Église Sainte-Geneviève : l’émoi du 3 juillet

Un débat concernant l’avenir de l’église a été de brève durée. Robert et Roger ne partageaient pas le même avis sur la question. L’église a finalement été reconstruite et sa réouverture a eu lieu à l’automne 1995. « Robert et moi sommes restés de bons amis quand même », assure Roger Legal. Le site historique Monseigneur-Taché, qui regroupe l’église et le presbytère, est reconnu depuis 1989 au registre des Lieux patrimoniaux du Canada.