BAPE à La Motte : jusqu'à un an avant le début des procédures

Le processus avant le début de l'analyse par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) du projet de Sayona Québec pourrait prendre plus d'un an.

Hier, le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a annoncé qu'il soumettra le projet de mine de lithium situé à La Motte à l'analyse du BAPE.

En entrevue à l'émission Des matins en or, le porte-parole du BAPE, Luc Nolet, a expliqué les étapes qui restent à franchir avant que commencent les audiences.

D'abord, le promoteur devra déposer un avis de projet au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Une fois l'avis de projet fait, le ministère va leur donner une directive, ce qu'il veut voir apparaître dans l'étude d'impact. La compagnie va ensuite devoir produire son étude d'impact et une fois l'étude d'impact produite et déposée au ministère, le ministère va lui poser des questions, va lui demander des précisions, des explications , a-t-il détaillé.

Une audience du BAPE dure quatre mois.

Le ministre prendra ensuite connaissance du rapport et fera ses recommandations au Conseil des ministres, qui prendra la décision finale, soit d'autoriser ou non le projet.

Il déterminera aussi les conditions d'exploitation.