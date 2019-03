La présumée victime d'All Boivin contre-interrogée

L’avocat de la défense, Pierre Gagnon, a mis en évidence une série d’événements que la jeune femme disait avoir oubliés entre le 19 et le 25 juillet 2018, période au cours de laquelle All Boivin l’aurait violemment battue, séquestrée et agressée sexuellement.

Lors de la première journée de témoignage, la présumée victime a décrit la violente agression qu’elle aurait subie dans la nuit du 24 au 25 juillet et les événements survenus dans les cinq jours précédents. Elle disait alors avoir des trous de mémoire parce qu’elle avait consommé d’importantes quantités de cocaïne, de médicaments et d’alcool.

En contre-interrogatoire, Pierre Gagnon a tenté de mettre en lumière les contradictions et les oublis de la victime. Il a voulu démontrer que c’était elle qui avait déclenché plusieurs conflits au cours de la période visée par les accusations.

La jeune femme avait ainsi « oublié » qu’elle avait elle-même giflé All Boivin à une reprise dans les jours précédant l’agression. Cependant, elle affirme qu’elle ne se souvient pas d’une seconde gifle évoquée par l’avocat et d’une bagarre avec deux amies provoquée par un vol d’argent appartenant à l’accusé.

L’avocat a aussi tenté de démontrer que le prétexte de l’agression, un vol de plusieurs milliers de dollars, n’existe pas puisqu’un remboursement aurait eu lieu avant l’événement.

À cela, la présumée victime a répondu : Une chose dont je suis sûre, c’est que c’était à cause du 8000 $. J’entends encore sa voix dans ma tête .

L'avocat d'All Boivin, Pierre Gagnon Photo : Radio-Canada

L’avocat d’All Boivin a aussi évoqué des activités sexuelles survenues en groupe au cours de la période visée par les accusations, visiblement dans le but de discréditer l’accusation d’agression sexuelle armée.

All Boivin a pris des notes pendant le témoignage pour mieux discuter de la cause avec son avocat.

Dès le début du procès, le juge Pierre Lortie a émis une ordonnance de non-publication concernant le nom de la présumée victime et ceux de ses amies.

D'après les informations de Gilles Munger