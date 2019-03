Aires marines protégées : Québec pourrait rater sa cible en 2020

Le Québec fait piètre figure en matière de protection des milieux marins, selon le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. La province est loin de sa cible de protéger 10 % de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent d'ici 2020.

Bien que le Banc des Américains, au large du parc Forillon et de Percé, soit officiellement une aire marine protégée à compter de mercredi, la proportion de territoire protégé au Québec n'est que de 1,9 %, explique la directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Luce Balthazar.

On peut parler de progression à pas de tortue. [...] Le constat qu’on fait est désolant, depuis très longtemps, ça n’a pratiquement pas bougé. Luce Balthazar, directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Mme Balthazar presse donc le gouvernement de protéger une zone de 6000 kilomètres carrés appelée site d'intérêt Estuaire du Saint-Laurent .

Cette zone s'étendrait des deux côtés de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent et commencerait dans les environs de Saint-Roch-des-Aulnaies pour se terminer à Métis-sur-Mer.

C'est, en gros, l'habitat du béluga. [...] Ce serait une sorte d'agrandissement du Parc marin du Saguenay. On a instauré le Parc marin du Saguenay- Saint-Laurent à cause du béluga et depuis ce temps-là, la population a décliné de façon importante , affirme la directrice général du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent.

Une telle désignation permettrait entre autres de réduire la vitesse des navires dans ce secteur.

L'organisme compte faire valoir cet enjeu notamment lors de la prochaine campagne électorale fédérale.

Dans deux semaines, les 16 conseils régionaux de l'environnement doivent d'ailleurs discuter avec le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charette, lors d'une rencontre privée.

D’après les informations de Lisa-Marie Bélanger