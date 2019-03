Droits autochtones : une déclaration de l’ONU à Queen’s Park

Le gouvernement Ford doit prendre des actions concrètes afin d’établir des relations respectueuses avec les peuples autochtones , a déclaré le député de Kiiwetinoong lors d'une conférence de presse. Trop souvent, au lieu d’aller de l’avant, cette province recule quant à ses obligations envers les peuples autochtones.

Le projet de loi se veut une réponse provinciale à l’appel de la Commission de vérité et réconciliation du Canada pour que les trois ordres de gouvernements adoptent et appliquent pleinement la déclaration onusienne.

Dans un communiqué de presse, le Nouveau Parti démocratique de l'Ontario dénonce aussi l’inaction du gouvernement provincial face à la crise des logements insalubres à la Première Nation Cat Lake et à la contamination au mercure qui affecte toujours la Première Nation Grassy Narrows.

La Première Nation Nishnawbe Aski a offert son appui au projet de loi.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones réaffirme le droit d’autodétermination des peuples autochtones et est fondamentale à la survie, la dignité et le bien-être […] des peuples autochtones partout en Ontario et au Canada , a déclaré le grand chef adjoint de NAN, Derek Fox, dans un communiqué de presse.

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones – Article premier Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) en septembre 2007, la DNUDPADéclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comprend 46 articles qui font l’éventail des droits des Premières Nations.