Un nouveau vidéoclip et une tournée en France pour Les Louanges

Le printemps est à nos portes, et le nouveau vidéoclip du musicien Les Louanges pour Westcott est au courant.

Dans un habit lilas, Les Louanges est mis en scène dans un chantier de construction et dans un appartement, où il s’affaire à bâtir une mystérieuse caisse en bois, qui lui permettra de voyager.

La chanson Westcott est inspirée par les années que l’artiste a travaillé en usine « comme machiniste, le cœur au fond des caps d’acier », explique-t-on dans un communiqué, comme en témoignent ces paroles : « Mes caps d’acier chaussés pour mettre du pain dans l’piggy bank [...] Moi j’vide des gros trucks question d’manger demain matin. »

La chanson est décrite comme étant la fin de l’innocence pour Vincent Roberge (le vrai nom de l'artiste derrière Les Louanges), « qui réalise qu’il doit trouver un moyen de gagner sa vie ».

Le clip, réalisé par Philippe Chagnon, s’inspire de cette vie d’usine à laquelle il devait se conformer, « alors qu’il travaillait à faire démarrer son projet musical ».

Tournée en France

Après avoir été finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2015 puis au Francouvertes en 2017, et avoir lancé l’album La nuit est une panthère en septembre, Les Louanges ne chôme pas.

Il se rendra pour la première fois aux États-Unis ce mois-ci pour une série de concerts lors du festival South by Southwest (SXSW). Puis en avril il donnera une série de six spectacles en France, notamment à l’iconique Boule Noire de Paris et au Printemps de Bourges, un festival de musique en France, où jouera également Hubert Lenoir.

De retour au Québec en mai, Les Louanges a pour l’instant 13 spectacles de prévus, notamment au Club Soda à l’occasion des Francos de Montréal le 18 juin, soit son « plus gros spectacle en carrière ».