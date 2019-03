Une gare GO près de l'hippodrome Woodbine, en partenariat avec le privé

La nouvelle gare GO sera construite à côté de l'hippodrome Woodbine à Etobicoke, dans l'ouest de Toronto, le long de la route 27 sur la ligne de trains de banlieue de Kitchener. C'est Woodbine Entertainment Group, la société qui possède et exploite l'hippodrome, qui financera le projet évalué à 75 à 90 millions de dollars.

La nouvelle station sera construite juste à l'ouest de la route 27, à environ deux kilomètres au nord de la route Dixon, a indiqué le ministre des Transports, Jeff Yurek lors de l'annonce à l'hippodrome Woodbine, mercredi matin.

M. Yurek a par ailleurs souligné que le projet serait réalisé sans aucun coût pour les contribuables ontariens.

Compte tenu de son emplacement, l'arrêt s'appellera route 27-Woodbine.

Bien que la date de son ouverture ne soit pas encore connue, elle remplacera la gare d'Etobicoke North à quelques kilomètres à l'est.

La nouvelle gare s'inscrit dans le projet d'expansion de l'entreprise Woodbine Entertainment Group, explique son président-directeur général, Jim Lawson.

Le président-directeur général de Woodbine Entertainment Group Jim Lawson Photo : Radio-Canada

Notre avons actuellement de 5 à 6 millions de visiteurs ici par an et ce chiffre devrait atteindre de 12 à 14 millions au cours des cinq prochaines années. La valeur ajoutée du transport en commun à celle du territoire et du potentiel de développement se traduiront pas des revenus permettant de soutenir ce projet , indique M. Lawson.

Il ajoute que le groupe veut accroître les embauches au-delà des 6000 employés actuels. Même sans transport en commun nous voyons entre 25 000 et 30 000 personnes par jour les fins de semaine , précise-t-il.

La nouvelle station de la route 27-Woodbine doit accueillir les clients de l'hippodrome et de sa maison de jeux, ainsi que la nouvelle clientèle générée par un « complexe de divertissement » prévu sur le site, qui comprendra un plus grand casino, des espaces de vente au détail, une salle de concert, des restaurants, des bureaux et deux hôtels.

Selon un rapport publié par Metrolinx en novembre 2018, la nouvelle gare comptera 790 places de stationnement, un lieu de cueillette et de dépose pouvant accueillir 45 véhicules et une boucle de bus offrant suffisamment de place pour quatre autocars.

Les travaux s'inscrivent dans le cadre d'une expansion du service GO qui durera plusieurs années.

La station d'Etobicoke North sera démolie.

L'hippodrome Woodbine de Toronto Photo : CBC / Martin Trainor

Metrolinx a également fait savoir que la nouvelle gare pourrait être utilisée pour relier plusieurs services de transport en commun, comme l'UP Express vers l'aéroport Pearson et un possible prolongement du train léger sur rail Finch West.

L'objectif est aussi de mieux desservir le centre commercial Woodbine, le Collège Humber, l'Université de Guelph à Humber et ses quelque 19 000 étudiants ainsi que l'Hôpital général d'Etobicoke, tous situés dans un rayon de 3,3 km du site de la nouvelle station.

« Une nouvelle gare GO à Woodbine offrira la possibilité de vivre et de travailler près d'un employeur important et d'une destination de divertissement, ainsi qu'un meilleur accès à la communauté locale et aux emplois dans cette très grosse zone d'emploi », estime Phil Verster, président et chef de la direction de Metrolinx.