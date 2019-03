Royaume des aînés : la résidence était vendue avant la fermeture

« J’ai toujours été correct. J’ai toujours été honnête », martèle le propriétaire de la résidence, Sébastien Godbout, lors d'une entrevue téléphonique.

Le 7 janvier dernier, c’est par lettre qu’il a confirmé à une trentaine de résidents que Le Royaume des aînés était forcé de fermer ses portes. Pour expliquer sa décision, il montrait alors du doigt « le manque de personnel et l’impossibilité, vu la rareté de main-d’œuvre, à en recruter ».

Or, selon un acte de vente consulté par Radio-Canada, une offre d’achat pour l’établissement a été acceptée deux jours plus tôt, le 5 janvier.

L’acquéreur, la compagnie Amexco, est aussi propriétaire d’un centre commercial voisin et de plusieurs immeubles entourant Le Royaume des aînés.

Le centre commercial Carrefour des érables Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il a été impossible de joindre l’actionnaire majoritaire d’Amexco, l’homme d’affaires Gilles Rivard, afin de connaître ses intentions pour la suite des choses.

À la Ville de Québec, un porte-parole confirme qu’aucun permis de démolition n’a encore été émis dans le dossier.

De son côté, Sébastien Godbout se défend d'avoir mal agi.

Je veux être clair : on n’a pas vidé la bâtisse pour vendre la résidence. Sébastien Godbout, propriétaire, Le Royaume des aînés

Le prix de vente du bâtiment et du terrain s’élève à 500 000 $, soit beaucoup moins que la valeur de 755 000 $ inscrite au rôle d’évaluation de la Ville de Québec.

Sébastien Godbout assure avoir perdu « des dizaines de milliers de dollars » dans la transaction et dit avoir été forcé d’agir pour éviter la faillite.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, qui a supervisé le déménagement des usagers après l'annonce de la fermeture du Royaume des aînés, affirme ne jamais avoir été mis au courant de la vente de la résidence.

Les autorités montrées du doigt

Sébastien Godbout plaide que c’est le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui lui a demandé de ne pas avertir sa clientèle de la fermeture de la résidence avant le 7 janvier.

Les 28 résidents du Royaume des aînés ont eu une semaine pour déménager Photo : Radio-Canada / Nahila Bendali Amor

Selon lui, l’objectif était de bien planifier la relocalisation des aînés dans d’autres établissements.

« On a eu ordre de ne rien divulguer, assure-t-il. Il fallait que j’écoute ce que le CIUSSS nous disait de faire! »

Une version des faits rejetée par Josée Bisson, chef de service au suivi de la qualité au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Elle est catégorique: Sébastien Godbout a bel et bien décidé de la date de fermeture de sa résidence.

C'est une entreprise privée. Le CIUSSS n'a pas ce pouvoir-là de décider qu'elle va fermer. Josée Bisson, chef de service au suivi de la qualité au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Josée Bisson croit aussi que le propriétaire a tardé avant de demander de l’aide afin de pallier son manque de personnel.

Le CIUSSS a été alerté le 17 décembre et jusqu'à la fermeture de l'établissement, des employés ont été rendus disponibles pour gérer la médication des résidents.

« On aurait aimé le savoir avant, soupire Josée Bisson. On a fait pour le mieux, c’est certain. »

Mise en demeure

Un proche d’une résidente du Royaume des aînés a confirmé à Radio-Canada avoir envoyé une mise en demeure à Sébastien Godbout afin d’obtenir compensation pour la fermeture abrupte de l’établissement.

Ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Nos aînés méritent mieux que ça. Un proche d'une résidente du Royaume des aînés

Il se dit prêt à poursuivre Sébastien Godbout devant la Cour des petites créances pour obtenir réparation.

Du côté du cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, une porte-parole confirme qu'une évaluation du dossier est en cours.

En cas de cessation d'activités, les propriétaires de résidences privées pour aînés (RPA) sont tenus d'avertir les locataires dans un délai de 6 mois en vertu de la loi de la Régie du logement

Sébastien Godbout s’expose à une amende pouvant atteindre 9600 $. Il est aussi propriétaire d'une RPA dans le secteur de Saint-Romuald.