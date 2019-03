Cataractes-Huskies : Rouyn-Noranda tentera d'égaler le record des Éperviers de 1973-74

Malgré que les projecteurs soient constamment braqués sur eux en raison de cette spectaculaire série de victoires, les Huskies affirment se concentrer sur le prochain match uniquement.

Nous avons parlé de la série de victoires à une seule reprise, admet l'entraîneur-chef et directeur général, Mario Pouliot. C'était il y a environ deux semaines, on en a parlé une fois, tout le monde ensemble, mais depuis ce moment, c'est clair pour nous que l'on se concentre à appliquer notre plan et on se concentre sur le moment présent.

Si on joue à notre maximum, on va avoir de bonnes chances d'avoir un bon résultat. Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général

13 joueurs de 17 ans et moins

Théoriquement, les Cataractes ne devraient pas se dresser bien longtemps dans le chemin des Huskies. Ils sont 16e au classement et tenteront de solidifier leur place parmi les 16 équipes qui participeront aux séries éliminatoires.

Nous avons le plus jeune groupe de joueurs au Canada , fait savoir l'entraîneur-chef Daniel Renaud, qui en est à sa deuxième année à la tête des Cataractes.

Qu'ils soient sur une série de 5, 10, 15 victoires, ce sera déjà un excellent défi et la motivation va être de leur côté , enchaîne Renaud.

Selon lui, son équipe ne se voit pas comme une troupe en mission, tentant de mettre fin à cette séquence victorieuse.

On ne voit pas les choses de cette façon. On a déjà assez de trucs sur lesquels se concentrer. Le record de Rouyn-Noranda, tant mieux s'ils l'obtiennent. Ce qu'ils ont accompli c'est exceptionnel, chapeau! Leur crédit leur revient parce que c'est une équipe qui travaille fort et qui est excessivement mature.

Les Cataractes écrasés lors du dernier duel

Lors du dernier rendez-vous entre les deux équipes, les Huskies l'ont emporté 8 à 1. Ça se passait au domicile rouynorandien, le 23 février dernier. Dans les deux autres rencontres, les Cataractes ont plié l'échine, mais ils ont perdu en novembre dernier en fusillade.

Pour nous, le défi va bien au-delà du pointage. L'important est de compétitionner pendant 60 minutes et si on fait les bonnes choses, le pointage ne sera pas de 8 à 1 , croit Daniel Renaud.

Les Huskies ont signé leur 24e victoire consécutive face aux Mooseheads de Halifax. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

« Une jeune équipe qui travaille fort » - Mario Pouliot

La troupe de Mario Pouliot se méfie néanmoins des Cataractes. C'est une jeune équipe qui travaille fort. Il faut faire attention, car ils se battent pour la dernière place au classement et ils vont travailler excessivement fort au cours des prochains matchs pour mettre des points en banque et devancer St-John , analyse Mario Pouliot.

Le pilote rouynorandien a une autre raison d'espérer une prestation convaincante de son équipe, puisqu'il y a de fortes chances que les Cataractes soient la première formation à jouer des matchs éliminatoires à Rouyn-Noranda. Nous en avions parlé avant le dernier match qu'on a joué contre eux et encore mercredi soir, ça va être important d'avoir un match solide et d'établir notre rythme , souligne-t-il.

Après les Cataractes, les Huskies poursuivront leur périple à Drummondville, où les Voltigeurs auront l'occasion de venger leur revers subi à l'aréna Iamgold, vendredi soir passé.

Par ailleurs, Rouyn-Noranda pourrait mettre la main sur un troisième trophée Jean-Rougeau lors de ce voyage à l'étranger. Il ne manque que trois points pour confirmer un premier championnat de saison depuis la saison 2015-2016.