Les Griffons veulent surprendre aux championnats canadiens de volleyball

Les joueurs des Griffons ont obtenu leur qualification en vertu d'une médaille d'argent obtenue au Championnat provincial contre Limoilou. Les Griffons seront donc l'équipe Québec 2 à Red Deer, tandis que les Titans du Cégep de Limoilou seront l'équipe Québec 1.

Ça ne fait aucune différence pour nous et on ne va pas se laisser intimider , mentionne l'ailier Alexis Tournier concernant le statut de négligé de la formation de l'Outaouais.

On va faire ce qu'on doit faire et tout va bien aller. Je ne sais pas s'ils nous sous-estiment parce qu'on est Québec 2, mais on peut facilement les surprendre avec nos attaques, les "wipes" ou la défensive , ajoute la vedette des Griffons.

L'entraîneur Paul Tamburrini est du même avis. Il mentionne que son groupe est très uni et extrêmement travaillant — des qualités qui pourraient permettre aux Griffons de faire bonne figure.

L'équipe de volleyball des Griffons en réunion lors d'un entraînement Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les 10 joueurs travaillent très fort depuis le mois d'août. J'ai quelques gars qui attendent depuis trois ans de vivre les Championnats canadiens. Les joueurs n'ont jamais manqué une pratique. Ils travaillent fort et sont très focus sur le terrain , souligne le pilote de l'équipe.

[On peut compétitionner] avec notre vouloir, notre attitude, notre passion pour le sport et l'enthousiasme. C'était notre but ultime de participer à ce tournoi. Alexandre St-Denis, libéro

Les joueurs arrivent tous en confiance en Alberta, où ils espèrent remporter une médaille. Je pense que l'équipe contre qui on va jouer est à notre portée. On a tous les outils pour les battre et se rendre en demi , dit Alexandre St-Denis, qui joue comme libéro, un porte défensif.

Un autre adversaire : le ballon

Les Griffons devront aussi se battre contre un autre adversaire inattendu, le ballon. Le réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) est le seul au pays à utiliser le ballon Mikasa.

Or, les Griffons ont donc été contraints de s'entraîner avec le ballon Molton, qui sera utilisé pendant le tournoi à Red Deer. Ce ballon se comporte différemment du ballon du RSEQ.

Le volleyball collégial se joue avec un ballon Molton dans la plupart des provinces canadiennes, alors que le Québec utilise le Mikasa Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le Mikasa flotte un peu plus alors que le Molton prend la spin du ballon. Les joueurs peuvent frapper et travailler le ballon un peu plus , décrit l'entraîneur.

C'est une arme à double tranchant pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de ballon. Il faut notamment être plus à l'affût défensivement.

Il faut faire attention de frapper un peu moins fort pour l'envoyer l'autre bord du filet parce que le ballon bondit plus , ajoute Alexis Tournier.

Le Cégep de l'Outaouais pourrait toutefois profiter de ce changement d'équipement. Nous sommes deux joueurs qui donnons beaucoup de rotation au ballon dans l'équipe. Ce sera assez avantageux pour nous , analyse Tournier.

Les Griffons feront face aux Huskies de Keyano, les champions albertains, en ouverture de tournoi jeudi.