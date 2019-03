Sondage à T.-N.-L. : les libéraux toujours en avance à quelques mois des élections

Les résultats du plus récent sondage de la maison Corporate Research Associates (CRA), publiés mardi, indiquent que 45 % des répondants ont l’intention de voter pour les libéraux aux prochaines élections, une faible baisse d’un point de pourcentage comparativement au dernier sondage de CRA, publié en décembre.

Le Parti progressiste-conservateur récolte 38 % des intentions de vote, soit une augmentation de 3 points en un trimestre. Le Nouveau Parti démocratique obtient 16 % d’appuis, en baisse d’un point.

Le nombre de répondants indécis ou qui n’ont pas répondu se chiffre à 6 %, une augmentation de 4 points.

Méthodologie

Le sondage de Corporate Research Associates a été effectué par téléphone du 31 janvier au 24 février 2019. Trois différentes questions ont été posées, chacune avec son propre échantillon (entre 536 et 800 personnes) et sa propre marge d’erreur (entre 3,5 % et 4,3 %).